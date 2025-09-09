broken clouds
ОН ЈЕ ДАО ПРВИ ГОЛ НА МАРАКАНИ, А САД ПОЗИВА НАВИЈАЧЕ: Да прославимо 62. рођендан нашег стадиона

09.09.2025. 12:15 12:16
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде у недељу у 17 часова дочекују Железничар из Панчева у 8. колу Суперлиге Србије.

Уједно, црвено-бели и славе 62. рођендан стадиона „Рајко Митић“, познате Маракане. 

Некадашњи фудбалер Црвене звезде Трифун Михајловић стрелац је првог гола на Маракани. 

– Постизање првог гола на Маракани за мене је најдража спортска успомена и доживљај који се не заборавља. То је било остварење дечачког сна, а још већа чар је што сам тај тренутак поделио са десетинама хиљада навијача – рекао је Михајловић, а преноси сајт клуба.

Он је позвао навијаче Црвене звезде да дођу на утакмицу против Железничара.

– Фудбал се игра због навијача и зато их од срца позивам да дођу у што већем броју и подрже свој вољени клуб – изјавио је некадашњи фудбалер.

Михајловић је додао да Црвена звезда може да верује у позитиван резултат против Селтика у првом колу Лиге Европе.

– Утакмица са Селтиком из 1968. године није ми остала у лепом сећању. Ипак, верујем да сада уз пун стадион и подршку наших навијача можемо да верујемо у позитиван резултат против шкотског великана – рекао је Михајловић.

Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
