„ОРЛОВИ“ ИГРАЈУ У ВРБАСУ И ЗРЕЊАНИНУ: Футсалери великог срца – дуели против Белорусије хуманитарног типа, селектор саопштио списак
Футсал А репрезентацију Србије очекују две пријатељске утакмице са селекцијом Белорусије.
Прва је у суботу, 20. септембра од 18.00 у Спортској хали ”Врбас” у Врбасу и у понедељак, 22. септембра од 18.00 у Спортској хали ”Кристална дворана” у Зрењанину.
Обе утакмице су хуманитарног карактера, а сав приход од продаје улазница биће прослеђен за операцију суграђанке Зрењанина Наташе Наранчић.
Селектор Марко Гавриловић позвао је 13 играча.
ГОЛМАНИ: Јаков Вулић (Лозница Град 2018), Слободан Томић (Мад Макс), Петар Николић (Винтер Спорт).
ИГРАЧИ: Стефан Ракић (Андерлехт), Александар Јањић (Врање), Александар Томић (Црница), Страхиња Петров (Ал Јармоук), Нинослав Алексић (Лозница Град 2018), Ђорђе Росић (Ријека), Лазар Милосављевић (Мостар СГ Стаклорад), Драган Томић (Минерва), Лазар Маринковић (Смедерево), Енсар Реџовић (Лозница Град 2018), Петар Стевановић (Винтер Спорт), Немања Милосављевић (Врање), Лазар Живановић (Лозница Град 2018).