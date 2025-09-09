ОВДЕ МАНЧЕСТЕР НЕ БИ МОГАО ДА ПОБЕДИ – Лалатовић о вечитима: Судије гурају Звезду и Партизан
09.09.2025. 11:49 11:52
Коментари (0)
Тренер Фудбалског клуба Младост из Лучана Ненад Лалатовић поново је узбуркао јавност.
Гостујући у подкасту „Индиректно код Милана и Попа“ где је причао о бројним темама у српском фудбалу, дотакао се и суђења.
– Судије гурају, и Звезду, и Партизан. Мало једне па друге. Сећам се кад сам био тренер Чукаричког против Звезде и на 1:0 добијем црвени картон. Судија правио циркус цело друго полувреме… Рекао сам и тада да овде Манчестер не би могао да победи. Додуше, поправило се суђење доласком Месине – рекао је Лалатовић.