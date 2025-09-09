overcast clouds
25°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВДЕ МАНЧЕСТЕР НЕ БИ МОГАО ДА ПОБЕДИ – Лалатовић о вечитима: Судије гурају Звезду и Партизан

09.09.2025. 11:49 11:52
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/FK Budućnost Podgorica

Тренер Фудбалског клуба Младост из Лучана Ненад Лалатовић поново је узбуркао јавност.

Гостујући у подкасту „Индиректно код Милана и Попа“ где је причао о бројним темама у српском фудбалу, дотакао се и суђења. 

– Судије гурају, и Звезду, и Партизан. Мало једне па друге. Сећам се кад сам био тренер Чукаричког против Звезде и на 1:0 добијем црвени картон. Судија правио циркус цело друго полувреме… Рекао сам и тада да овде Манчестер не би могао да победи. Додуше, поправило се суђење доласком Месине – рекао је Лалатовић.

 

Телеграф

ненад лалатовић фудбал фудбалски судија
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај