ПАРТИЗАН ПРЕД НОВИМ ИСПИТОМ У БОРБИ ЗА ЕВРОПУ: Црно-бели траже предност против Хибернијана
Црно-бели у Хумској траже предност против чврстог Хибернијана.
Док се светла рефлектора пале изнад Хумске, Партизан вечерас од 21 час улази у борбу у којој је сваки минут важан, а сваки детаљ може одлучити судбину. Противник у трећем колу квалификација за Лигу конференција је Хибернијан, тим са острва који уме да изненади и који тачно зна шта жели.
Иза црно-белих је победнички викенд, јер је Раднички из Крагујевца пао у последњим секундама захваљујући луцидности Аранђела Стојковића, а тај гол као да је запалио искру која се сада шири трибинама. Срђан Благојевић и његова екипа дишу заједно – млада лица, домаћи момци, фудбал са душом, Партизан поново постаје прича коју публика воли да прати.
Пут до групне фазе Лиге конференције ни овог пута није лак. Након Шкота, потенцијално их чека неко из дуела АЕК Ларнака – Легија, а ни један ни други противник не обећава миран сан. Али Партизан је научио да у Европи нема лаких корака, нема места за тражење алибија, већ само игру.
На другој страни је Хибернијан, чврст, прецизан и тактички постављен тим који није био далеко од елиминације Мидтјиланда у квалификацијама за Лигу Европе. Примили су гол у 119. минуту, али уместо да падну, подигли су се. Уследила је победа над Дандијем и сада долазе у Београд са вером да могу да изненаде.
Њихов тренер Дејвид Греј је љубитељ класичног острвског стила – три штопера, организована задња линија и опасност из прекида. Игра око шеснаестерца је њихова специјалност, док Дилан Луит, некадашњи ђак Манчестер Јунајтеда, повлачи конце у средини. Лопта иде преко њега, а пасови ка боковима отварају простор где год противник попусти.
За Партизан – вечерашњи меч је више од утакмице. То је тест зрелости, прилика да талентована генерација направи корак више, да се пред својим навијачима покаже као тим спреман за Европу.
(Телеграф.рс/ПР)