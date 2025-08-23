overcast clouds
ПАВЛОВИЋ СТРЕЛАЦ НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ: Модрић дебитовао, Милан ипак поражен пред 75.000 навијача

23.08.2025. 23:15 23:19
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ву
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Luca Bruno

Фудбалери Милана поражени су од Кремонезеа резултатом 2:1 на старту нове сезоне у Серији А.

Пред 75.000 гледалаца на Сан Сиру, једини гол за домаћина постигао је српски репрезентативац Страхиња Павловић у 45+1. минуту.

Стрелци за госте били су Федерико Баширото у 28. и на веома ефектан начин Федерико Бонацоли у 61. минуту.

За Милан је у Серији А дебитовао и Лука Модрић.

 

Извор:
ТАНЈУГ/ву
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
