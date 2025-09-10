ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО Петарда расположених Павлишана
У првом полувремену фудбалери из Павлиша постигли су три поготка.
Црвена звезда-Шевац 5:0 (3:0)
ПАВЛИШ: Гледалаца:150.Судија: Мијаиловић (Вршац). Стрелци: Радисављевић у 30. и 58, Лазаревић у 34, Корња у 43, Тадић у 71. минуту.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Вукас -, Фолћан 7 (Поморишац 7), Самарџија 7, Лазаревић 7,5 (Лацковић 7), Секулић 7, Балог 7, П.Радак 7, Радисављевић 7,5 (Станимиров 7), Радић 7 (О.Радак 7), Корња 7 (Тадић 7), Трњанац 7.
ШЕВАЦ: Митровић 6 (Петковић 6), Мандић 6, Д.Јунгић 6 (Будак 6), Л.Бекировски 6, Анђелић 6 (Николић 6), Митковски 6,5, Борка 6,5 (Ћулибрк 6), Моторов 6,5, Петковић 6,5, С.Бекировски 6 (Трбанос 6).
После одмора, домаћи фудбалери наставили су са притиском и искористили још две прилике за убедљиву победу, трећу у првенству.
Раднички – Униреа 2:4 (1:1)
КОВИН: Гледалаца: 100. Судија: Марковић (Вршац). Стрелци: Ранковић у 10. и 45+2 за Раднички, Стојановић у 2, Бјеговић у 17, Ђурић у 74, Баснић у 77. минуту за Униреу. Црвени картон: Бицуљевић у 65. минуту (Раднички).
РАДНИЧКИ: А. Дивнић -( Л.Рнић 6,5), Ненадић 6, Митковић 6,5, Дисић 6,5, Ђ.Раденковић 6 (Делиблаћанин 6), Секулић 6,5, Недељковић 6,5, М. Дивнић 7, Бицуљевић 6, Раденковић 6,5, Ранковић 7,5 (Чолока -).
УНИРЕА: Максимовић 7,5, Кондан 7, Штрбац 7, Романов 7, Пушкаш 7, Ђурић 7, Вукомановић 7,5, Баснић 7, Бјеговић 7, Ћук 7, Стојановић 7,5 (Остојић -).
Гости из Уздина били су бољи ривал, искиристили су своје прилике и на крају су заслужено славили. После само два минута Стојановић је начео мрежу Дивнића. Од 65.минута домаћи тим је остао са десеторицом, јер је капитен Бицуљевић због другог жутог картона морао да напусти терен. У тиму гостију истакли су се Стојановић, Бјеговић и Вукомановић.
Припремио: Б. Стојковски
Резултати: Темпо-Будућност (ББ) 0:0, Спартак 1911-Борац (С) 1:4, Долина-Партизан (У) 2:0, Слога (БНС)-Омладинац (Д) 5:0, БАК-ОФК Пролетер (БК) 3:3, Раднички (К)-Униреа 2:4, Црвена звезда (П)-Шевац 5:0, Банатул-Вултурул 1:1.
|
1. Долина
|
4
|
4
|
0
|
0
|
12:5
|
12
|
2. Ц. звезда
|
4
|
3
|
1
|
0
|
17:5
|
10
|
3. Униреа
|
4
|
3
|
0
|
1
|
17:10
|
9
|
4. Вултурул
|
4
|
2
|
2
|
0
|
12:5
|
8
|
5. Борац
|
4
|
2
|
2
|
0
|
9:3
|
8
|
6. Банатул
|
4
|
2
|
1
|
1
|
10:6
|
7
|
7. Партизан
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6:5
|
7
|
8. Пролетер
|
4
|
2
|
1
|
1
|
8:8
|
7
|
9. Шевац
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6:8
|
7
|
10. Слога
|
4
|
1
|
0
|
3
|
11:11
|
3
|
11. Спартак
|
4
|
1
|
0
|
3
|
4:7
|
3
|
12. Омладин.
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3:10
|
3
|
13. БАК
|
4
|
0
|
2
|
2
|
6:11
|
2
|
14. Темпо
|
4
|
0
|
2
|
2
|
4:12
|
2
|
15. Будућнос
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1:8
|
1
|
16. Раднички
|
4
|
0
|
0
|
4
|
4:16
|
0