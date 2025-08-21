ПОДРУЧНА ЛИГА – ПАНЧЕВО Вукајловић за минималац у Банатском Карловцу

ОФК Пролетер – Спартак 1911 1:0 (0:0)

БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ: Гледалаца: 100. Судија: М. Сарка (Вршац) –. Стрелац: Вукајловић у 46. минуту.

ОФК ПРОЛЕТЕР (БК): Трешњар 7, Ћирић 7 (Марковић 6,5), Јевтић 7 (Бокун 6,5), Милошевић 7, В. Чкоњевић 7, Вукајловић 7,5 (Злмић 6,5), Ракић 7, Војновић 7, Чекеревац 7,5, Марјановић 7 (Д. Чкоњевић 7), Ивановић 7.

СПАРТАК 1911: Загорац 7, Залокар 6,5 (Пниш 6,5), Живу 7, Недучић 7, Јарамаз 6,5, Максимовић 7, Живковић 7, Станисављевић 7, Корењ 7, Стефановић 6,5, Нитрај 6,5 (Ђукић 7).

У изједначеној игри оба ривала, гол одлуке постигао је Јован Вукајловић, када је минут после одмора искористио прилику и савладао голмана Загорца. Гости из Дебељаче имали су своје прилике, али их нису искористили.

Партизан – Борац (С) 1:1 (1:0)

УЉМА: Гледалаца: 100. Судија: А. Шоштарић (Старчево). Стрелци: Војнов у 24. минуту из пенала за Партизан, Радојев у 90+6. минуту за Борац. Црвени картон: Јездимировић у 79. минуту (Партизан).

ПАРТИЗАН: Печеновић 7 (Вујичић 6,5), Москић 6,5, Јездимировић 6, Ивљанин 7,5, Драшкић 6,5 (Бану 6,5), Јовановић 7, С. Попов 7, Војнов 7,5, Ранимиров 7, Живојнов 7, М. Попов 6,5 (Жула 6,5).

БОРАЦ (С): Сладовић 7, Костић 6,5 (Мартиновић 6,5), Вајић 6,5 (Јелић 6,5), Недић 6,5 (Новковић 7), Радојев 7,5, А. Стајић 7, Закоч 7, Лазин 7, З. Стајић 7, Виторовић 6,5 (Ђорђевић 7), Дисић 7.

У отвореној игри дебитаната у лиги није било победника. Домаћи тим је дошао у вођство голом Војнова из пенала. У другом полувремену гости из Сакула нису се предавали и имали су играча више након искључења Јездимировића. У шестом минуту надокнаде Радојев је успео да затресе мрежу голмана Вујичића и донесе бод својој екипи.

Припремио: Б. Стојковски

Резултати: Црвена звезда - Темпо 7:1, Банатул - Раднички 4:1, Вултурул - БАК 3:1, Шевац - Слога 3:2, Униреа - Долина 3:4, ОФК Пролетер - Спартак 1911, Омладинац - Будућност 2:0, Партизан - Борац 1:1.