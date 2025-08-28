ПОДРУЧНА ЛИГА СОМБОР Минималац гостију из Бачког Брега
Фудбалери Борца из Обровца одиграли су прво полувреме у егалу са екипом из Бачког Брега.
Борац - Динамо 1923 0:1 (0:0)
ТОВАРИШЕВО: Стадион Војводине, гледалаца 100, судија: Коберски (Сомбор). Стрелац: Вемић у 68. минуту.
БОРАЦ: Клисарић, Баланго, Зелен (Ф. Козомора), Ћосић, Петковић, Бељин, Радман, Поповић, Ковачевић, Буквић, Јандрић (Дувњак).
ДИНАМО: Ђуровић, Миличевић, Грбић, Богуновић, Вемић, Остроговац, Антонић, Ковачев, Лакић, Гламочанин, Рончак.
Међутим, подмлађена екипа тренера Јовице Тркуље, није издржала против искусније екипе Динама. У другом полувремену више су нападали гостујући играчи и у 68. минуту дошли до вођства преко Вемића, који је добио употребљиву лопту и рутински је спровео у мрежу. До краја сусрета водила се игра између два шеснаестерца, а гости су сигурном игром у одбрани сачували свој гол.
Б. Гајић
Младост - Кривањ 0:3 (0:1)
БАЧ: Стадион Младости, гледакаца 200, судија: Драчић (Бачка Паланка), стрелци : Алекси у 28.минуту, Добош у 51.и Кућенич у 89.минуту. Жути картони: Аџић, Зецхариах, Проле (Младост), Никић, Кућенич (.Кривањ).
МЛАДОСТ: Буфарски, Матић( Мудринић), Ћулибрк, Петровић, Ђукић, Аџић, Туцић (Загорчиц)Драгишић, Бунгало, Проле, Зец.
КРИВАЊ: Нађ, Мијатовић, Лучар, Ду.Никић, Алекси (Гајдош) Кућенич, Павлов, Добош, (Кочанда), Радивојков (Николић), Хашка, Ду. Никић.
На општинском дербију у Малом Бачу гости из Селенче су стигли до сигурне победе у новој сезони. Искуство гостију је дошло до изражаја јер је током.већег дела меча екипа Кривња била бољи ривал што је резултирало убедљивом победом. Тим Младости као дебитант у лиги шансу за бодовима мораће да потражи на наредним утакмицама.
С. Ј.
Славија - БСК 0:1 (0:1)
ПИВНИЦЕ: Стадион Славије, гледалаца 250, судија: Цветичанин( Сомбор). стрелац: Вукадиновић у 9.минуту за БСК..Жути картони: Петровић, Шустер, Салчак, Милец (Славија), Бједив, Милић (БСК). Црвени картони : Секеруш( Славија) у 35.минуту и Дулић (БСК) у 35.минуту.
СЛАВИЈА: Ј. Чобрда, Валихора, Милец, Шустер, Салџак (Ш. Чобрда), Кухта (Бенка), Жигмунд, Секеруш, Грња, Боле-храдски (Вукашиновић), Петровић.
БСК: Кронић, Станић, Дивјак, Бједов, Лазић; Ћурчија( Кулић), Обрадовић, Вукадиновић (Вејновић), Медић, Павловић, Дулић.
Гости уз Бачког Брестовца су на гостовању у Пивницама остварили другу узастопну победу Утакмица је одлучена већ на самом почетку тачније у 9..минуту када је екипа БСКа преко Вукадиновића постигла једини погодак на утакмици. У 35.минуту због обостраног кошкања судија Лука Цветичанин уз Сомбора из игре хе ускључио Секеруша и Дулића тако да су обе екипе до краја играле са десеторицом. Било је прилика на обе стране али не и промене резултата.
С. Јовин
|
1. Црвенка
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:1
|
6
|
2. БСК
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:1
|
6
|
3. ЖАК
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5:0
|
6
|
4. Динамо
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5:2
|
6
|
5. Русин
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4:3
|
3
|
6. Раванград
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3:2
|
3
|
7. Кривањ
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3:2
|
3
|
8. Полет (С)
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5:5
|
5
|
9. Радн. (С)
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1:1
|
3
|
10. ЧСК
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1:1
|
3
|
11. Млад. (МБ)
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:3
|
3
|
12. К. Крајине
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3:6
|
3
|
13. Славија
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:2
|
0
|
14.Борац
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:3
|
0
|
15. Кордун
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:7
|
0
|
16. Липар
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:6
|
0