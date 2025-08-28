clear sky
36°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОДРУЧНА ЛИГА СОМБОР Минималац гостију из Бачког Брега

28.08.2025. 15:40 15:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Фудбалери Борца из Обровца одиграли су прво полувреме у егалу са екипом из Бачког Брега.

Борац - Динамо 1923 0:1 (0:0)

ТОВАРИШЕВО: Стадион Војводине, гледалаца 100, судија: Коберски (Сомбор). Стрелац: Вемић у 68. минуту. 

БОРАЦ: Клисарић, Баланго, Зелен (Ф. Козомора), Ћосић, Петковић, Бељин, Радман, Поповић, Ковачевић, Буквић, Јандрић (Дувњак).

ДИНАМО: Ђуровић, Миличевић, Грбић, Богуновић, Вемић, Остроговац, Антонић, Ковачев, Лакић, Гламочанин, Рончак.

Међутим, подмлађена екипа тренера Јовице Тркуље, није издржала против искусније екипе Динама.  У другом полувремену више су нападали гостујући играчи и у 68. минуту дошли до вођства преко Вемића, који је добио употребљиву лопту и рутински је спровео у мрежу. До краја сусрета водила се игра између два шеснаестерца, а гости су сигурном игром у одбрани сачували свој гол. 

Б. Гајић

Младост - Кривањ 0:3 (0:1)

БАЧ: Стадион Младости, гледакаца 200, судија: Драчић (Бачка Паланка), стрелци : Алекси у 28.минуту, Добош у 51.и Кућенич у 89.минуту. Жути картони: Аџић, Зецхариах, Проле (Младост), Никић, Кућенич (.Кривањ).

МЛАДОСТ: Буфарски, Матић( Мудринић), Ћулибрк, Петровић, Ђукић, Аџић, Туцић (Загорчиц)Драгишић, Бунгало, Проле, Зец.

КРИВАЊ: Нађ, Мијатовић, Лучар, Ду.Никић, Алекси (Гајдош) Кућенич, Павлов, Добош, (Кочанда), Радивојков (Николић), Хашка, Ду. Никић.

На општинском дербију у Малом Бачу гости из Селенче су стигли до сигурне победе у новој сезони. Искуство гостију је дошло до изражаја јер је током.већег дела меча екипа Кривња била бољи ривал што је резултирало убедљивом победом. Тим Младости као дебитант у лиги шансу за бодовима мораће да потражи на наредним утакмицама.

С. Ј. 

Славија - БСК 0:1 (0:1)

ПИВНИЦЕ: Стадион Славије, гледалаца 250, судија: Цветичанин( Сомбор). стрелац: Вукадиновић у 9.минуту за БСК..Жути картони: Петровић, Шустер, Салчак, Милец (Славија), Бједив, Милић (БСК). Црвени картони : Секеруш( Славија) у 35.минуту и Дулић (БСК) у 35.минуту.

СЛАВИЈА: Ј. Чобрда, Валихора, Милец, Шустер, Салџак (Ш. Чобрда), Кухта (Бенка), Жигмунд, Секеруш, Грња, Боле-храдски (Вукашиновић), Петровић.

БСК: Кронић, Станић, Дивјак, Бједов, Лазић; Ћурчија( Кулић), Обрадовић, Вукадиновић (Вејновић), Медић, Павловић, Дулић.

Гости уз Бачког Брестовца су на гостовању у Пивницама остварили другу узастопну победу  Утакмица је одлучена већ на самом почетку тачније у 9..минуту када је екипа БСКа преко Вукадиновића постигла једини погодак на утакмици. У 35.минуту због обостраног кошкања судија Лука Цветичанин уз Сомбора из игре хе ускључио Секеруша и Дулића тако да су обе екипе до краја играле са десеторицом. Било је прилика на обе стране али не и промене резултата.

С. Јовин

1. Црвенка

2

2

0

0

6:1

6

   2. БСК

2

2

0

0

6:1

6

   3. ЖАК

2

2

0

0

5:0

6

   4. Динамо 

2

2

0

0

5:2

6

   5. Русин

2

1

0

1

4:3

3

   6.  Раванград

2

1

0

1

3:2

3

   7. Кривањ

2

1

0

1

3:2

3

   8. Полет (С)

2

1

0

1

5:5

5

9. Радн. (С)

2

1

0

1

1:1

3

10. ЧСК

2

1

0

1

1:1

3

11. Млад. (МБ)

2

1

0

1

2:3

3

12. К. Крајине

2

1

0

1

3:6

3

13. Славија

2

0

0

2

0:2

0

14.Борац 

2

0

0

2

0:3

0

15. Кордун

2

0

0

2

1:7

0

16. Липар

2

0

0

2

0:6

0

подручна лига сомбор мале лиге
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај