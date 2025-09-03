ПОДРУЧНА ЛИГА ЗРЕЊАНИН Гвожђарев надмудрио колегу
Фудбалери из Кумана на своме терену су савладали фаворизовану екипу из Равног Тополовца, а утисак је да је домаћи тренер Душко Гвожђарев надмудрио искусног стратега гостију, некадашњег аса зрењанинског Пролетера Јову Симанића.
2. октобар - Омладинац (РТ ) 3:0 (1:0)
КУМАНЕ: Игралиште: 2. октобра, гледалаца: 150. Судија: С.Пјевач (Зрењанин). Стрелци: Александар Петров у 34. и 58. и Синиша Симоновић у 73. минуту за 2. октобар. Жути картони: М. Носоњин, Д. Кукољ (2. октобар), а Ђукић, Дапчевић, Н. Бајат (Омладинац). Црвени картон: Д. Дапчевић у 43. минуту (Омладинац РТ).
2. ОКТОБАР: Б. Радосављев 8, А. Петров 9, Грубор 8 (Кенђа 7), Ановић 8, Барањи 7, А. Станић 8, В. Закић 7,5, М. Носоњин 7 (С. Симоновић 8), Д. Кукољ 7 (Милосављев 7), Митровић 7 (Бошков 7), Унгур 7 (Нађ 7 ).
ОМЛАДИНАЦ (РТ): Матковић 6, Банч 7 (Ћировски 7), Ђукић 7, Кујунџић 7,5 (У. Новаковић 6,5), Радишић 7, Миле Шаренац 7 (Стевановић 6), Дапчевић 6, Мандић 7, Вукајловић 7 (Њ. Новаковић 7), Хованец 6,5, Н. Бајат 8.
Нерешива енигма за целокупну одбрану Омладинца је био Александар Петров, који је постигао два ефектна поготка. Тачку на овај одличан меч је у 73. минуту поставио резервиста Синиша Симоновић за коначних и високих 3:0.
Борац - Војводина 0:4 (0:1)
АЛЕКСАНДРОВО: Игралиште”Лукарело”, гледалаца: 100. Судија: Н. Новаковић (Зрењанин). Стрелци: Моноштори у 17, Гаврић у 49. и 84. и Барбат у 53. минуту. Жути картони: Бичанин, Драганић (Борац), Кошутић (Војводина).
БОРАЦ: Пухар 6, Кондић 6, Аћамовић 6, Зечевић 7, Маринац 6,5 (Самолов 6), А. Мартиновић 6,5, Бичанин 6 (Попов 5,5), Ж. Грујић 6,5 (Гајинов 6), Вујиновић 6,5, М. Иванчевић 6 (Драганић 6), Владетић 6.
ВОЈВОДИНА: Арсин 8, Н. Гаврић 9 (Јелача 7), Д. Попов 7, Д. Пајташев 7, Д. Бакић 7 (Д. Сараволац 6), Н. Бакић 7, С. Барбат 8 (Цуцул -), Кошутић 7,5, Мићовић 7 (Литричин 7), Моноштори 8 (Мунћан 7), С. Селаковић 8.
Домаћи фудбалери нису могли да парирају искусној екипи из Башаида, која је дошла већ у 17. минуту до вођства, када је врло добри Ервин Моноштори са 10 метара погодио угао немоћнога голмана Пухара.
У другом полувремену гости су константно диктирали темпо игре, тако да је предност удвостручена у 53. минуту, када је Саша Барбат затресао мрежу. Нерешива енигма за одбрану Борца је био двоструки стрелац Ненад Гаврић.
Билећанин - Јединство (НБ) 2:0 (0: 0)
СЕЧАЊ: Игралиште: Билећанина, гледалаца: 100. Судија: Н. Кнежевић (Банатско Карађорђево).Стрелци: Пејин у 67. и Милошевић у 89. минуту. Жути картони: Пијетловић, Алексић, Грубачић, Пејин (Билећанин), а Пецарски, Радовановић, Вребалов (Јединство НБ).
БИЛЕЋАНИН: Васић 8, Пијетловић 7, М. Вујовић 7,5 (Јоксимовић 7), Алексић 7 (Чонтош -), Пека 7 (Тришић 7), Рајков 8, Грубачић 7 (Ковачевић 7), М. Маговчевић 7, Вучковић 8, Пејин 8, Милошевић 9.
ЈЕДИНСТВО (НБ): Весков 6,5, Б. Коледин 7, Кеврешанов 6,5, Станковић 7 (Месарош -), Ћурчић 7, Н. Пецарски 7, Веселиновић 7, Салиховић 6,5, Хајду 7 (Месарошки 7), Радовановић 6,5, Ј. Вребалов 7.
Чета тренера Билећанина Шпире Краварушића није лако дошла до три бода, јер су фудбалери из Новога Бечеја пружили снажан отпор. Након једне грешке Марко Пејин је у 67. минуту шутирао са 15 метара, а лопта је завршила иза леђа голмана Борислава Вескова. Тачку на овај меч је ставио Милош Милошевић у финишу.
ЖФК Банат - Младост 2:2 (1:1)
ЗРЕЊАНИН: Игралиште Баната, гледалаца: 100. Судија: М. Печек (Кикинда).Стрелци: Малек у 27. и Ђорић у 76. минуту за ЖФК Банат, М. Топаловић у 2. и 90+2 минуту за Младост. Жути картони: Бојић, Радичевић, Ђорић, Штрбац, Кондић, Ђукић (Банат), М. Топаловић, М. Крстовић, Каурин, Б. Пивач, Шимичић (Младост).
ЖФК БАНАТ: Баћан 7, Путић 6,5 (Попов 7), Бојић 7, Јањанин 7, Цветићанин 7, Радичевић 7,5, Ђорић 8, Штрбац 7, Кондић 7, Ђукић 7, Малек 7.
МЛАДОСТ: Т. Марић 7,5, П. Топаловић 7, С. Топаловић 7, Стефанов 7, Костин 7, М. Топаловић 8,5, М. Крстовић 7, Каурин 7, Б. Пивач 7, Краварушић 7 (Шимичић 7), Лаловић 8.
Врло добар дерби је одигран у Зрењанину. Гости из Банатског Деспотовца су први дошли у велико вођство већ у 2. минуту, када је искусни Милош Топаловић изненадио Душана Баћана. Зрењанинци су успели да дођу до изједначења у 27. минуту, преко младога и полетнога Андреја Малека. Ветеран Баната Златко Ђорић донео је предност у 76. Изједначење је уследило у надокнади, када је Милош Топаловић топовским шутем са 8 метара успео да спроведе лопту у небрањени део мреже.
Банат - Русанда 1:5 (0:2)
ЧЕНТА: Игралиште: Баната, гледалаца: 100. Судија: Р. Новаков ( Томашевац).Стрелци: Видић у 83. минуту за Банат, а Станишић у 28, 89, Миливојев у 44, Вулетин у 49. и Попов у 70. минуту за Русанду. Жути картон: Ескић (Банат).Црвени картон: Владимир Стефановић у 44. минуту (Банат).
БАНАТ: Вицков 6, Жегарац 6, Златковић 5,5, Крстић 6,5, Ескић 6, Ковач 6, Тројановић 6, Пешић 6, Стефановић 5, Видић 7,5, Аврамовић 5 (Јовановић 6).
РУСАНДА: М. Куручев 8 (Н. Стеванов), Вулетин 8, Живанов 7 (Трајковић 7), Шкондрић 7 (Ма. Куручев 7), Попов 8, Оџин 7,5, Надлачки 7, Станишић 9, Д. Стеванов 8, Д. Влачић 7 (Путник 7 ) М. Миливојев 8 (Мишкељин 7).
Лехел - Делија 2:1 (2:0)
МУЖЉА: Игралиште: Лехела, гледалаца: 100. Судија: М. Бајић (Кикинда). Стрелци: Секулић у 25. и Петровић у 45 +4 минуту за Лехел, а Д. Перишић у 6.1 минуту за Делију. Жути картони: Пењин, Николић (Лехел), Ладичорбић, Д. Симић (Делија ).
ЛЕХЕЛ: Јевремов 8, Аслани 7,5, Чешљаров 7 (Такач 7), Пењин 7, Илибашић 7 (Николић -), Чупић 7 (Томовић 8), Петровић 8, Говедар 7 (Фекете 7), Грмуша 7, Туркуљ 7, Секулић 9 (Гуран 8).
ДЕЛИЈА: Л. Врачев 6,5, Ладичорбић 6,5, Марков 6 (И. Барбул 6), Костић 7, Дејан Миладинов 7, Дарко Миладинов 7, С. Попов 6,5, Перишић 8, Д. Симић 7, Н. Врачев 6,5, Леваи 6 (Соколов 6,5).
Фудбалери Лехела из Мужље су већ у првом полувремену обезбедили су предност од 2:0, када су били прецизни Марко Секулић и Миле Петровић.
Гости из Мокрина се нису предавали и у 61. минуту су смањили предност домаћих. Ипак, недовољно бар за реми.
МСК - Полет 3:2 (2:0)
МИХАЈЛОВО: Игралиште:”Лигет”, гледалаца: 100. Судија: Д. Мијатовић (Житиште).Стрелци: Милетић у 43, Гуљаш у 45 +5 и Јакшић у 64. минуту за МСК, а К. Драганов у 66. и Кочиш у 76. минуту за Полет. Жути картони: Попић, Јакшић, Милетић (МСК), а Буцало и Петровић (Полет).Црвени картони: Огњен Пајтин у 85. минуту и Урош Зорић у 90+2 минуту (Полет).
МСК: Секошан 8, Мршић 7,5, Гуљаш 9, Ступар 8, Тумо 7 (Тањга), Рама 7 ( Тот 7), Радованац 6,5, Попић 7, Г. Исак 8 (Зећири 7), Јакшић 8 (М. Вукоје), Д. Милетић 8.
ПОЛЕТ: Савков 7, Надлачки 7, Зорић 7,5, Радловић 7 (Пајтин 7), Драганов 8, Кочиш 8, Буцало 7, Кењало 6,5 (Петровић 7), Ђукић 7, Цвијан 7 (Инђић 7), В. Лакић 7.
Напредак - Нафтагас 4:0 (1:0)
БАНАТСКА ТОПОЛА: Игралиште: Напретка, гледалаца: 100. Судија: Н. Илић (Зрењанин).Стрелци: Ранков у 43, Јелача у 4, Секереш у 58. и Д. Кораћ у 88. Минуту.Жути картони: Г. Грујић и шеф стручнога штаба Страхиња Васковић (Напредак, а Николић, Лукенић, Њемец (Нафтагас).
НАПРЕДАК: И. Стојадинов 8, С. Тодоров 7,5, Јелача 8, Јосимовић 7, Секереш 9 (В. Каналаш), Станковић 7, Дрљача 8 (Д. Кораћ 8), Бербаков 7, Ранков 8 (Стевановић), Г. Грујић 8 (Фучак 7), З. Џин 7 (Б. Завишин 7).
НАФТАГАС: Протић 5,5, Сенте 6, К. Кашлик 5,5, Наранчић 6 (Ш. Шајн 5), Николић 6, Фодор 6,5, Н. Јакшић 7, Буква 6,5 (Њемец 6), Бошков 6, Лукенић 6 (М. Петровић 6,5), Гуран 6.
Резултати: Напредак – Нафтагас 4:0, 2. октобар – Омладинац 3:0, МСК – Полет 3:2, Лехел – Делија 2:1, Банат (Ч) – Русанда 1:5, ЖФК Банат – Младост 2:2, Билећанин – Јединство 2:0, Борац – Војводина 0:4.
|
1. МСК
|
3
|
3
|
0
|
0
|
14:3
|
9
|
2. Младост
|
3
|
2
|
1
|
0
|
10:3
|
7
|
3. ЖФК Банат
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8:3
|
7
|
4. 2. октобар
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6:1
|
7
|
5. Војводина
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4
|
6
|
6. Омладинац
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6:3
|
6
|
7. Русанда
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:6
|
6
|
8. Билећанин
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6:4
|
6
|
9. Полет
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5:4
|
4
|
10. Јединство
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:5
|
3
|
11. Напредак
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4:6
|
3
|
12. Лехел
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4:6
|
3
|
13. Нафтагас
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1:7
|
1
|
14. Борац
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1:9
|
1
|
15. Делија
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11
|
0
|
16. Банат (Ч)
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:15
|
0