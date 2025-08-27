ПОДРУЧНА ЛИГА ЗРЕЊАНИН Силни пулени Јове Симанића

Омладинац - Напредак 4:0 (2:0)

РАВ­НИ ТО­ПО­ЛО­ВАЦ: Ста­ди­он “ Хер­це­го­ви­не” , гле­да­ла­ца: 200. Су­ди­ја: С. Па­у­но­вић (Жи­ти­ште) . Стрел­ци: Ман­дић , Г. Ра­ди­шић у 12 , 71. (из пе­на­ла) и Ј. Ко­зић у 85. ми­ну­ту (из пе­на­ла). Жу­ти кар­то­ни: Ман­дић (Омла­ди­нац), а С.То­до­ров , Да­кић , Се­ке­реш, Фу­чак и тре­нер Стра­хи­ња Ва­ско­вић (На­пре­дак). Цр­ве­ни кар­то­ни: Мар­ко­ски у 18. ми­ну­ту (Омла­ди­нац), Ка­ва­ли у 18. ми­ну­ту (На­пре­дак) .

ОМЛА­ДИ­НАЦ: Мат­ко­вић 8 , Банч 7 (У. Но­ва­ко­вић 7) , Ђу­кић 7,5 (Мир­че­тић 7) , Н. Ба­јат 8, Ку­јун­џић 7 (Ко­зић 8) , Ра­ди­шић 9 (Сте­ва­но­вић 7) , Мар­ко­ски 5 , Дап­че­вић 7 ,Ву­ка­ло­вић 7 , Ман­дић 8 , Хо­ва­нец 7 (Њ. Но­ва­ко­вић 7) .

НА­ПРЕ­ДАК: Сто­ја­ди­нов 5 , Ка­ва­ли 5 , С . То­до­ров 6 ,За­ви­шин 5 , Да­кић 6 (Стан­ко­вић 6) , Је­ла­ча 6,5 , Јо­си­мо­вић 6 , Се­ке­реш 6,5 , Ран­ков 6 , Гру­јић 6 , Џин 5 (Фу­чак 5) .

Че­та тре­не­ра Омла­дин­ца Јо­ве Си­ма­ни­ћа је чак че­ти­ри пу­та по­го­ди­ла мре­жу гол­ма­на Ива­на Сто­ја­ди­но­ва.

У еки­пи Омла­дин­ца из Рав­ног То­по­лов­ца, ис­та­кли су се дво­стру­ки стре­лац Го­ран Ра­ди­шић, Јо­ван Ко­зић и мла­ди и по­лет­ни играч Омла­дин­ца Лу­ка Ман­дић.

По­лет - 2. Ок­то­бар 1:1 (0:1)

НА­КО­ВО: Игра­ли­ште По­ле­та , гле­да­ла­ца: 200. Су­ди­ја : М. Га­јин (Ки­кин­да). Стрел­ци: Ми­лан Ке­ња­ло у 90+ 4. ми­ну­ту (из пе­на­ла) за По­лет , а Ми­лан Ми­тро­вић у 29. ми­ну­ту за 2. Ок­то­бар.Жу­ти кар­то­ни: Над­лач­ки, Ке­ња­ло , Цви­јан (По­лет), Ба­ра­њи , Ми­тро­вић , Ла­зић и тре­нер Ду­шко Гво­жђа­рев (2. Ок­то­бар).

ПО­ЛЕТ: Сав­ков 8 , Над­лач­ки 7 (Пај­тин 7) , Фе­јеш 7 ,Зо­рић 8 , Ко­чиш 7 , Дра­га­нов 8 , Не­шић 7 (Бу­ца­ло 7),Ба­бић 7 , Ке­ња­ло 8 , Цви­јан 7 (Ра­дло­вић 7) , Ла­кић 7 (Ђу­кић 7) .

2.ОК­ТО­БАР : Ра­до­са­вљев 7, Пе­тров 7,5 , Гру­бор 7 ,Ано­вић 7, Ба­ра­њи 7 , Ми­тро­вић 8, 5 (Нађ -) , За­кић 7 (Бар­та 7) , Но­со­њин 7 (Кен­ђа 7) , Ми­ло­са­вљев 8 , Ун­гур 7, Ку­кољ 8.

Из­ван­ред­на фуд­бал­ска пред­ста­ва ви­ђе­на је у На­ко­ву. Го­сти из Ку­ма­на су до­шли у вођ­ство у 29 . ми­ну­ту, ка­да је Ми­лан Ми­тро­вић ма­ти­рао гол­ма­на Да­ли­бо­ра Сав­ко­ва. Из­јед­на­че­ње је усле­ди­ло у са­мом фи­ни­шу утак­ми­це у 94 . ми­ну­ту , ка­да је Ми­лан Ке­ња­ло био пре­ци­зан с ли­ни­је пе­на­ла.

Наф­та­гас - Бо­рац 1:1 (0:0)

БО­КА: Игра­ли­ште Наф­та­га­са , су­ди­ја : П. Ну­нић (Ки­кин­да). Стрел­ци: Бо­јан Бу­ква у 47. ми­ну­ту за Наф­та­гас , а Стра­хи­ња Зе­че­вић у 8. ми­ну­ту за Бо­рац. Жу­ти кар­то­ни: Про­тић , Лу­ке­нић , Ра­јак ,Ка­шлик (Наф­та­гас) , Ма­ри­нац (Бо­рац) .

НАФ­ТА­ГАС: Про­тић 7 , Сен­те 7 , Ра­кић 7 , На­ран­чић 6, 5 , Си­таш 7 (Ка­шлик 7), Бу­ква 8 , Јак­шић 7 , Лу­ке­нић 7 , Ра­јак 7 (Шајн 6,5) , Зе­кић 7 (Ни­ко­лић 7) , То­мин 6 .

БО­РАЦ (А) : Пу­хар 7,5 , Кон­дић 7 ,Аћа­мо­вић , Зе­че­вић 8 , Ма­ри­нац 7 (Га­ји­нов 7) , А. Мар­ти­но­вић 7, 5 , Би­ча­нин 7 , Ж. Гру­јић 7 , М. Иван­че­вић 7 , Ву­ји­но­вић 8 , Вла­де­тић 8 .

Фуд­ба­ле­ри Бор­ца из Алек­сан­дро­ва су у већ у ра­ној фа­зи ме­ча сти­гли до вођ­ства, у 8. ми­ну­ту,ка­да је ис­ку­сни Стра­хи­ња Зе­че­вић са 10 ме­та­ра сна­жно шу­ти­рао, а лоп­та се на­шла иза ле­ђа гол­ма­на Ни­ко­ле Про­ти­ћа . Из­јед­на­че­ње је усле­ди­ло у 47 .ми­ну­ту, а у на­став­ку ме­ча стрел­ци су за­та­ји­ли па се ре­зул­тат ни­је ме­њао.

Мла­дост (БД) - Ба­нат 6:0 (2:0)

БА­НАТ­СКИ ДЕ­СПО­ТО­ВАЦ: Игра­ли­ште Мла­до­сти, гле­да­ла­ца: 150 . Су­ди­ја: Н. Ми­ло­ше­вић (Зре­ња­нин) . Стрел­ци: Ми­лош То­па­ло­вић у 8 , 87 , Ла­ло­вић у 27 , Кр­сто­вић у 48. и Ка­у­рин у 51. ми­ну­ту.Жу­ти кар­то­ни: Му­сић , Злат­ко­вић (Ба­нат) .

МЛА­ДОСТ: Т. Ма­рић 8 , Б. Пи­вач 7 (С. Пи­вач 7) , Па­вле То­па­ло­вић 7 , С. То­па­ло­вић 7 , Сте­фа­нов 7 , Б . То­па­ло­вић 8 (Ши­ми­чић 7) , Ми­лош То­па­ло­вић 9 , Ка­у­рин 8 (Кра­ва­ру­шић 7) , Кр­сто­вић 7 (Нађ 7) , Ла­ло­вић 7 (Ме­сел­џи­ја 7) , Спа­јић 8 .

БА­НАТ : Ба­бин 5 , Бај­кин 5 , Илић 5 , Ха­са­на­гић 5 , Ко­јић 5 , Пе­шић 5 , Ма­рин­ко­вић 5 , Му­сић 5 , Же­га­рац 5, 5 , Злат­ко­вић 6 , Авра­мо­вић 5 .

Де­ли­ја - МСК 1: 7 (0:2)

МО­КРИН: Игра­ли­ште Де­ли­је , гле­да­ла­ца: 150 . Су­ди­ја: З . Ла­зар (Бо­ка) . Стрел­ци: Јо­ви­ца Јо­лић у 47. ми­ну­ту за Де­ли­ју, а Ми­ле­тић у 13 , Ра­ма у 20 , Ту­мо у 54 , и 72 ,Јак­шић у 75. и Ву­ко­је у 89. ми­ну­ту за МСК . Жу­ти кар­то­ни: Л. Вра­чев , Јо­ви­ца Јо­лић, Со­ко­лов (Де­ли­ја), а Се­ко­шан , Ра­ма ,Тот (МСК) . Цр­ве­ни кар­тон: Мар­ко Ћо­рић у 73. ми­ну­ту (Де­ли­ја) .

ДЕ­ЛИ­ЈА: Л . Вра­чев 5, 5 , Н. Јо­лић 5 (Со­ко­лов 5) , Ко­ста Јо­лић 5 , Ћо­рић 5 , Дар­ко Ми­ла­ди­нов 5 (Бар­бул 5), Ко­стић 5 , Јо­ви­ца Јо­лић 7 , Пе­ри­шић 6 , Си­мић 6 ,5 , Н . Вра­чев 5 , Ле­ваи 5 (Ла­ди­чор­бић 5) .

МСК : Се­ко­шан 8 , Мр­шић 7 , Гу­љаш 7 (Цве­ја­нов 7) , Сту­пар 7 (Ја­ко­вљев 7) , Ту­мо 9 (Ву­ко­је 8) , Ра­ма 8 (Д. Исак 7), Ра­до­ва­нац 7 , Тот 7 (Зе­ћи­ри 8) , По­пић 7 , Јак­шић 7 , Ми­ле­тић 7.

ПРИ­ПРЕ­МИО: П. Ста­нић

