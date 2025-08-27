ПОДРУЧНА ЛИГА ЗРЕЊАНИН Силни пулени Јове Симанића
Фудбалери Омладинца из Равног Тополовца су у свим елементима фудбалске игре надиграли госте из Банатске Тополе.
Омладинац - Напредак 4:0 (2:0)
РАВНИ ТОПОЛОВАЦ: Стадион “ Херцеговине” , гледалаца: 200. Судија: С. Пауновић (Житиште) . Стрелци: Мандић , Г. Радишић у 12 , 71. (из пенала) и Ј. Козић у 85. минуту (из пенала). Жути картони: Мандић (Омладинац), а С.Тодоров , Дакић , Секереш, Фучак и тренер Страхиња Васковић (Напредак). Црвени картони: Маркоски у 18. минуту (Омладинац), Кавали у 18. минуту (Напредак) .
ОМЛАДИНАЦ: Матковић 8 , Банч 7 (У. Новаковић 7) , Ђукић 7,5 (Мирчетић 7) , Н. Бајат 8, Кујунџић 7 (Козић 8) , Радишић 9 (Стевановић 7) , Маркоски 5 , Дапчевић 7 ,Вукаловић 7 , Мандић 8 , Хованец 7 (Њ. Новаковић 7) .
НАПРЕДАК: Стојадинов 5 , Кавали 5 , С . Тодоров 6 ,Завишин 5 , Дакић 6 (Станковић 6) , Јелача 6,5 , Јосимовић 6 , Секереш 6,5 , Ранков 6 , Грујић 6 , Џин 5 (Фучак 5) .
Чета тренера Омладинца Јове Симанића је чак четири пута погодила мрежу голмана Ивана Стојадинова.
У екипи Омладинца из Равног Тополовца, истакли су се двоструки стрелац Горан Радишић, Јован Козић и млади и полетни играч Омладинца Лука Мандић.
Полет - 2. Октобар 1:1 (0:1)
НАКОВО: Игралиште Полета , гледалаца: 200. Судија : М. Гајин (Кикинда). Стрелци: Милан Кењало у 90+ 4. минуту (из пенала) за Полет , а Милан Митровић у 29. минуту за 2. Октобар.Жути картони: Надлачки, Кењало , Цвијан (Полет), Барањи , Митровић , Лазић и тренер Душко Гвожђарев (2. Октобар).
ПОЛЕТ: Савков 8 , Надлачки 7 (Пајтин 7) , Фејеш 7 ,Зорић 8 , Кочиш 7 , Драганов 8 , Нешић 7 (Буцало 7),Бабић 7 , Кењало 8 , Цвијан 7 (Радловић 7) , Лакић 7 (Ђукић 7) .
2.ОКТОБАР : Радосављев 7, Петров 7,5 , Грубор 7 ,Ановић 7, Барањи 7 , Митровић 8, 5 (Нађ -) , Закић 7 (Барта 7) , Носоњин 7 (Кенђа 7) , Милосављев 8 , Унгур 7, Кукољ 8.
Изванредна фудбалска представа виђена је у Накову. Гости из Кумана су дошли у вођство у 29 . минуту, када је Милан Митровић матирао голмана Далибора Савкова. Изједначење је уследило у самом финишу утакмице у 94 . минуту , када је Милан Кењало био прецизан с линије пенала.
Нафтагас - Борац 1:1 (0:0)
БОКА: Игралиште Нафтагаса , судија : П. Нунић (Кикинда). Стрелци: Бојан Буква у 47. минуту за Нафтагас , а Страхиња Зечевић у 8. минуту за Борац. Жути картони: Протић , Лукенић , Рајак ,Кашлик (Нафтагас) , Маринац (Борац) .
НАФТАГАС: Протић 7 , Сенте 7 , Ракић 7 , Наранчић 6, 5 , Ситаш 7 (Кашлик 7), Буква 8 , Јакшић 7 , Лукенић 7 , Рајак 7 (Шајн 6,5) , Зекић 7 (Николић 7) , Томин 6 .
БОРАЦ (А) : Пухар 7,5 , Кондић 7 ,Аћамовић , Зечевић 8 , Маринац 7 (Гајинов 7) , А. Мартиновић 7, 5 , Бичанин 7 , Ж. Грујић 7 , М. Иванчевић 7 , Вујиновић 8 , Владетић 8 .
Фудбалери Борца из Александрова су у већ у раној фази меча стигли до вођства, у 8. минуту,када је искусни Страхиња Зечевић са 10 метара снажно шутирао, а лопта се нашла иза леђа голмана Николе Протића . Изједначење је уследило у 47 .минуту, а у наставку меча стрелци су затајили па се резултат није мењао.
Младост (БД) - Банат 6:0 (2:0)
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ: Игралиште Младости, гледалаца: 150 . Судија: Н. Милошевић (Зрењанин) . Стрелци: Милош Топаловић у 8 , 87 , Лаловић у 27 , Крстовић у 48. и Каурин у 51. минуту.Жути картони: Мусић , Златковић (Банат) .
МЛАДОСТ: Т. Марић 8 , Б. Пивач 7 (С. Пивач 7) , Павле Топаловић 7 , С. Топаловић 7 , Стефанов 7 , Б . Топаловић 8 (Шимичић 7) , Милош Топаловић 9 , Каурин 8 (Краварушић 7) , Крстовић 7 (Нађ 7) , Лаловић 7 (Меселџија 7) , Спајић 8 .
БАНАТ : Бабин 5 , Бајкин 5 , Илић 5 , Хасанагић 5 , Којић 5 , Пешић 5 , Маринковић 5 , Мусић 5 , Жегарац 5, 5 , Златковић 6 , Аврамовић 5 .
Делија - МСК 1: 7 (0:2)
МОКРИН: Игралиште Делије , гледалаца: 150 . Судија: З . Лазар (Бока) . Стрелци: Јовица Јолић у 47. минуту за Делију, а Милетић у 13 , Рама у 20 , Тумо у 54 , и 72 ,Јакшић у 75. и Вукоје у 89. минуту за МСК . Жути картони: Л. Врачев , Јовица Јолић, Соколов (Делија), а Секошан , Рама ,Тот (МСК) . Црвени картон: Марко Ћорић у 73. минуту (Делија) .
ДЕЛИЈА: Л . Врачев 5, 5 , Н. Јолић 5 (Соколов 5) , Коста Јолић 5 , Ћорић 5 , Дарко Миладинов 5 (Барбул 5), Костић 5 , Јовица Јолић 7 , Перишић 6 , Симић 6 ,5 , Н . Врачев 5 , Леваи 5 (Ладичорбић 5) .
МСК : Секошан 8 , Мршић 7 , Гуљаш 7 (Цвејанов 7) , Ступар 7 (Јаковљев 7) , Тумо 9 (Вукоје 8) , Рама 8 (Д. Исак 7), Радованац 7 , Тот 7 (Зећири 8) , Попић 7 , Јакшић 7 , Милетић 7.
ПРИПРЕМИО: П. Станић
Резултати: Нафтагас-Борац 1:1, Војводина-Билећанин 4:0, Јединство-ЖФК 1:2, Младост-Банат 6:0, Русанда-Лехел 3:1, Делија-МСК 1:7, Полет-2. октобар 1:1, Омладинац-Напредак 4:0.
1. МСК
|
2
|
2
|
0
|
0
|
11:1
|
6
|
2. Млад. (БД)
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8:1
|
6
|
3. Омлад. (РТ)
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:0
|
6
|
4. ЖФК
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:1
|
6
|
5. 2. Октобар
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3:1
|
4
|
6. Полет (Н)
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3:1
|
4
|
7. Једин. (НБ)
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5:3
|
3
|
8. Билећанин
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4:0
|
3
|
9. Војводина
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4:0
|
3
|
10. Русанда
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3:5
|
3
|
11. Нафтагас
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:3
|
1
|
12. Борац (А)
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:5
|
1
|
13. Лехел
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2:5
|
0
|
14. Напр. (БТ)
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:6
|
0
|
15. Делија
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:9
|
0
|
16. Банат (Ч)
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:10
|
0