УЕФА ОПЕТ ТРЕНИРАЛА СТРОГОЋУ! Пољски Лех кажњен због "Косово је Србија"!
13.08.2025. 17:08 17:22
Фудбалски клуб Лех из Познања претрпео је санкције од стране Европске куће фудбала (УЕФА)
Лех је кажњен из више разлога због дешавања на мечу против Црвене звезде на "Енеа" стадиону.
Блокирање пролаза, коришћење пиротехнике и истицање неприкладних транспарената.
Пољски навијачи су, између осталог, развили банер "Косово је Србија" и због тога ће клуб морати да плати 10.000 евра. Уз то, пиротехника и блокирање пролаза коштаће их још 38.000 евра и делимично затварање трибина.
Подсетимо, Звезда је прошла у плеј-оф квалификација за Лигу шампиона победом укупним резултатом 4:2.
Црвено-беле сада чека окршај са Пафосом, док ће се Лех за улазак у Лигу Европе борити са Генком.