УЕФА ОПЕТ ТРЕНИРАЛА СТРОГОЋУ! Пољски Лех кажњен због "Косово је Србија"!

13.08.2025. 17:08 17:22
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
s
Фото: youtube prinstcrin/ RTS Sport

Фудбалски клуб Лех из Познања претрпео је санкције од стране Европске куће фудбала (УЕФА)

Лех је кажњен из више разлога због дешавања на мечу против Црвене звезде на "Енеа" стадиону.

Блокирање пролаза, коришћење пиротехнике и истицање неприкладних транспарената.

Пољски навијачи су, између осталог, развили банер "Косово је Србија" и због тога ће клуб морати да плати 10.000 евра. Уз то, пиротехника и блокирање пролаза коштаће их још 38.000 евра и делимично затварање трибина.

Подсетимо, Звезда је прошла у плеј-оф квалификација за Лигу шампиона победом укупним резултатом 4:2.

Црвено-беле сада чека окршај са Пафосом, док ће се Лех за улазак у Лигу Европе борити са Генком.

уефа пољаци казна
Спорт Фудбал
