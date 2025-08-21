ПОТРОШЊА ЋЕ БИТИ И ВЕЋА ДО КРАЈА ПРЕЛАЗНОГ РОКА Клубови Премијер лиге потрошили 2,37 милијарди фунти на појачања
21.08.2025. 16:00 16:02
ЛОНДОН: Фудбалски клубови из енглеске Премијер лиге потрошили су рекордних 2,37 милијарди фунти на појачања у досадашњем делу летњег прелазног рока, пренео је данас Би-Би-Си.
Укупна потрошња премијерлигашких клубова премашила је рекорд од 2,36 милијарди фунти из лета 2023. године.
Шест клубова је оборило сопствене рекорде, а то су Брентфорд, Борнмут, Барнли, Сандерленд, Нотингем Форест и Ливерпул, који је у јуну платио 100 милиона фунти Бајер Леверкузену за Флоријана Вирца.
Летњи прелазни рок траје још 10 дана, а британски медији наводе да ће рекордна потрошња клубова из Премијер лиге да буде још већа.