ПОЗНАТО СТАЊЕ БОШКА ЂУРОВСКОГ: Огласио се директор Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
Директор Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње" Милован Бојић изјавио је да се некадашњи фудбалер Црвене звезде Бошко Ђуровски добро осећа и да је доброг општег здравља, након што му је позлило током комеморације Дејану Миловановићу.
Како се наводи на сајту Црвене звезде, Ђуровском је изненада позлило током држања говора на комеморацији Миловановића, након чега је брзо повратио свест, а потом је пребачен у Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње", где је подвргнут детаљним прегледима.
– Бошко ће у наредном периоду бити подвргнут свим даљим неопходним прегледима, како би лекари били потпуно сигурни да је све у најбољем реду. ФК Црвена звезда нашем Бошку жели брз опоравак и да се ускоро поново видимо на Маракани – саопштила је Црвена звезда.