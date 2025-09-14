ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ: Немања Калат растужио црвено-црне
Фудбалери Кабела поражени су од Земуна минималним резултатом у осмом колу Прве лиге Србије
Обе екипе су од првог минута показале жељу да играју нападачки и постигну гол више од ривала. Нешто конкретнији били су гости који су у неколико наврата угрозили гол капитена Кабела, Немање Торомана. Утисак је након првих 45 минута, да су Земунци били ближи постизању поготка.
С кишом кренули су и напади Новосађана. Извели су Кабелићи по повратку на терен велики број корнера из десног угла, али нису успели да дођу до предности. У другом полувремену за Кабел је дебитовао Бојан Чечарић који је претходне сезоне бранио боје Јавора и помогао му да се врати у елитни ранг. Ушао је у игру за Кабел и Слободан Новаковић, али није било његових препознатљивих центаршутева. Доминацију Кабела прекинуо је Немања Калат голом главом у 80. минуту практично ни из чега пошто се чинило да ће Кабел лако да се одбрани од напада Земуна. Наваљивао је Кабел до краја сусрета, али безуспешно.
Кабел - Земун 0:1 (0:0)
НОВИ САД: Стадион Пролетера, гледалаца: 400. Судија: Вукадиновић. Стрелaц: Калат у 80. за Земун. Жути картони: Миладиновић, Парађина (Земун).
КАБЕЛ: Тороман 7, Павић 7, Кочовић 6,5, Караћ 6,5, Петрић 6,5, Новевски 7, Бошкан 6 (Чечарић), Станисављевић 6 (Пауновић), Сукачев 6,5 (Кљајић), Танасин 7, Пиваш 7.
ЗЕМУН: Живковић 6,5, Јовановић 6, Табаковић 6 (Кнежевић), Вукићевић 6 (Петровић), Миладиновић 6, Вићентијевић 6,5, Остојић 7, Милошев 7 (Цвијановић), Јокић 6 (Рошевић), Парађина 6,5, Калат 7,5 (Ивановић).