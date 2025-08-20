ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА Нови члан лиге убедљив на премијери у Тителу
Допадљива и веома добра утакмица, нарочито од стране домаћина.
Тител – Омладинац 4:1 (3:1)
ТИТЕЛ: СЦ “Тител”, гледалаца 150, судија: Мачкић (Каћ). Стрелци: Стојановић у 13. и 22. Д. Карас (из пенала) у 26. Мијић у 89. за Тител, а Софранин у 19. минуту за Омладинац.
ТИТЕЛ: Ћурувија, Петровић 7,5, Павков 7 (Караташевски 7), Б. Шер 7, Д. Карас 7,5, Стојановић 8, Јосиповић 7, Цетењи 7 (Летић), Ружин 7,5, Н. Јованов 7 (С. Јованов), М. Карас 7 (Д. Шер).
ОМЛАДИНАЦ: Дангубић 7, Јакшић 6 (Каранфиловић 6), Панић 6 (Шатара 6), Родић 6, Шомођванац 6, Радин 6, Мартиновић 6 (Ђукановић 6), Малиновић 6, Софранин 7 (М. Стојановић 6), Ђ. Стојановић 6, Лазендић 6 (Бецић 6).
У 13. минуту Лука Стојановић је искористио лепу прилику и прецизним шутем донео предност домаћинима, да би у 19. минуту Никола Софранин из полу волеја постигао изузетно леп погодак. А већ у 22. минуту добар центаршут користи Лука Стојановић и главом доноси предност домаћинима. Убрзо затим пенал за домаће користи Драгољуб Карас. Имали су Титељани иницијативу и пуно прилика, погођене пречку и две стативе уз прегршт неискоришћених прилика, али онда у самом финишу Предраг Мијић постиже погодак и оверава сигурну победу домаћина.
Ј. Радивојевић – М. Н. Петровић
Фрушкогорац – Пролетер 1951 8:2 (3:1)
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Стадион “Фрушкогорац”, гледалаца 50, судија. Јосић (Нови Сад). Стрелци: Младић у 10. Ранисављевић у 17. и 65. Ерић у 44. Јевтић у 51. Мајсторовић у 71. и 75. и Вулетић у 88. за Фрушкогорац, а Марјановић у 31. и Грубовић у 72. минуту за Пролетер. Жути картони: Бајић, Стевановић и Стјепановић (Фрушкогорац), а Паповић и Губеринић у 45.
ФРУШКОГОРАЦ: Ђуранин, Бучо, Зец, Ранисављевић, Јевтић (Мајсторовић), Младић (Стјепановић), Ерић (Стевановић), Бајић (Бркљача), Вулетић, Станић и Крстић.
ПРОЛЕТЕР 1951: Николић, Бараћ, Видарић, Вуковић, Грубовић, Бошковић, Кувекаловић, Паповић, Губеринић, Марјановић, Миловац.
Фудбалери Фрушкогорца напунили су мрежу новопридошлице у овај ранг такмичења. Смењивали су се стрелци да би на крају чак осам пута лопту из мреже вадио голман Николић. За госте су Маријановић и Грубовић успели да погоде, чисто да мало поправе утисак.
Ђ. Л.
Славија – Хајдук (Ч) 2:1 (1:1)
НОВИ САД: Стадион ОФК “Славија” на Салајци, гледалаца око 50, судија: Чобанов (Руменка). Стрелци: Батинић у 42. и Вулетић у 54. за Славију, а Марић у 13. минуту за Хајдук. Жути картони: Гајић, Иконић, Радосављевић, Батинић, Бешевић и Путник (Славија), а Бороја, Пињо и Антонић (Хајдук). Црвени картон: Антонић у 90. минуту (Хајдук).
СЛАВИЈА: Барјактаровић, Гајић (Станковић), Ранисављев (Вајић), Жилић (Радосављевић), Батинић, Путник, Ерор, Остојић, Вулетић, Вукотић, Иконић (Бешевић).
ХАЈДУК (Ч): Бајт, Антонић, Вукановић(Н. Поповић), Ачански, Танасић, Станковић, Росић (Марковић), Марић, Бороја, Пињо, Клисара.`
Победом су стартовали Новосађани, а гости из Чуруга пружили су солидну партију. Дошли су на Салајку да се надигравају. У првом полувремену погодком Марића имали су Чуружани предност до пред крај полувремена када је Батинић успео да поравна. У наставку игре домаћи си убрзо постигли и други погодак који је, испоставило се, био довољан за победу, мада је до краја сусрета било прилика на обе стране.
Ђ. Л.
Сириг – Црвена звезда 0:3
СИРИГ: Стадион “Сириг”, гледалаца: 30, судија: Паштар (Ветерник). Стрелци: Роксандић у 38. Рељић у 59. и Папак у 82. минуту. Жути картони. Дражић (Сириг), а Папак, Папрић, Роксандић и Поповић (Црвена звезда).
СИРИГ: Војводић, Рајачић, Полић (Шведић), Романов (Косић), Дражић (Берић), Гаџић,Вучковић, Ђисалов (Савић), Којовић, Латковић и Видовић.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Цветиновић, Девушић, Рељић (Станковић), А. Папрић, С. Папрић, Мудри (Поповић), Роксандић, Јанић, Играчев (Бандић), Суботин и Папак (Бачикић).
Петроварадин – Борац (НС) 1:1 (1:0)
ПЕТРОВАРАДИН: Стадион “Петроварадин”, гледалаца око 50, судија: Милановић (Сремски Карловци). Стрелци: Јешић у 13. за Петроварадин, а Стајић из пенала у 68. минуту за Борац. Жути картони: Страјнић, Јешић, Шурлан, Мудрић и Карталија (Петроварадин), а Ранков, Берић и Свитић (Борац).
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Шурлан, Вукобратовић, Гавришић (Гагић), Карталија, Чича, Јешић, Гардиновачки, Стантић (Миљановић), Ракановић, Мудрић.
БОРАЦ: Ранков, Берић, Свитић, Павловић, Гргић (Стајић), Зељко, Мишчевић, Туцаков, Амиџић, Томин (Дракулић), Адамек (Перић).
Шајкаш 1908 – Јединство 1:5 (0:2)
КОВИЉ: СЦ “Ада”, гледалаца око 50, судија: Каплијев (Нови Сад). Стрелци: Радивојевић у 50. за Шајкаш, а Пановић у 11. и 44. Вечански, Радмановац, Виторац (из пенала) у 88. минуту за Јединство. Жути картони: Алексић, Живанов, Бишкуповић и Радивојевић (Шајкаш), а Пановић (Јединство).
ШАЈКАШ 1908: Стојинов, Бишкуповић, Мићин, Ђаковић, Рулић, Живанов, Васић (Лазић), Алексић, Плавшић (Радивојевић), Љубојевић (Ковачев), Пожарев (Михајловић).
ЈЕДИНСТВО: Танкосић, Клинцов, Боберић, Пановић, Илијин, Виторац, Малиновић, Петровић (Додић), Тепић (Ђурђевић), Вечански (Димић), Радмановац (Рондовић).
ОФК Југовић – ЖСК 1:6 (0:1)
КАЋ: СЦ “Сигет”, гледалаца: 100, судија: Штрбац (Сремска Каменица). Стелци: Касаповић у 76. за Југовић, а Солдат у 27. Марков у 47. Исаковски у 54. Клисарић у 73. Попржен у 86. минуту за ЖСК. Жути картони: Касаповић и Бајилов (Југовић), а Марков и Везилић (ЖСК).
ОФК ЈУГОВИЋ: Јањин, Гаврилов, Гвозденовић, Хорват, Принц, Бабић, Шите, Лаврек, Весовић, Касаповић, Илић.
ЖСК: Савановић, Марков, Брежњак, Ђурђић, Везилић, Џамбас, Марков (П, Марковић), Попржен, Исаковски (Китић), Солдат, Клисарић.
Цемент – ОФК Футог 2:1 (1:0)
БЕОЧИН: Стадион ФК “Цемент”, гледалаца око 50, судија: Вучковић (Сремска Каменица). Стрелци: Татић у 12. и Сапунџић у 54. за Цемент, а кутањац у 85. минуту за Футог. Жути картони: Ђаковић (Цемент), а Михајло Бероња (Футог).
ЦЕМЕНТ: Мандић, В. Сапунџић, Вучковић (Вукмировић), Шаренац, Н. Сапунџић, Убовић (Ивковић), Плавшић (Старчевић), Татић, Тубић, Ђаковић (Стевановић), Лазић.
ОФК ФУТОГ: Пелегин, Вулић, Медић, Шумар, Сакач, Кутањац, Токин, Мирослав Бероња, Михајло Бероња, Кутањац, Швоња (Тојагић).
