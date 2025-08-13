clear sky
26°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Први пут у историји! ПСЖ ОСВОЈИО КУП ЕВРОПЕ Французи после пенала победили Тотенхем

13.08.2025. 23:35 23:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
фудбал
Фото: Tanjug (AP Photo/Denes Erdos)

УДИНЕ: Фудбалери Пари Сен Жермена освојили су Суперкуп Европе, пошто су вечерас у Удинама после бољег извођења пенала победили екипу Тотенхема укупним резултатом 6:5.

Меч је после регуларних 90 минута завршен без победника, 2:2.
 

Голове за ПСЖ постигли су Канг-Ин Ли у 85. и Гонсало Рамос у 90+4. минуту. Стрелци за Тотенхем су били Мики ван ден Вен у 39. и Кристијан Ромеро у 48. минуту. 
 

Стрелци за ПСЖ из пенала су били Гонсало Рамос, Усман Дембеле, Канг-Ин Ли и Нуно Мендеш, док је Витиња погодио стативу.
 

Голове за Тотенхем из пенала дали су Доминик Соланке, Родриго Бентанкур и Педро Поро, док су непрецизни били Мики ван ден Вен и Матис Тел.
 

Фудбалери Тотенхема су прошле сезоне тријумфовали у Лиги Европе, док је ПСЖ освојио трофеј Лиге шампиона.
 

Екипа из Париза је по први пут у историји освојила Суперкуп Европе.

 

пари сен жермен куп европе тотенхем
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај