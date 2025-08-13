Први пут у историји! ПСЖ ОСВОЈИО КУП ЕВРОПЕ Французи после пенала победили Тотенхем
УДИНЕ: Фудбалери Пари Сен Жермена освојили су Суперкуп Европе, пошто су вечерас у Удинама после бољег извођења пенала победили екипу Тотенхема укупним резултатом 6:5.
Меч је после регуларних 90 минута завршен без победника, 2:2.
Голове за ПСЖ постигли су Канг-Ин Ли у 85. и Гонсало Рамос у 90+4. минуту. Стрелци за Тотенхем су били Мики ван ден Вен у 39. и Кристијан Ромеро у 48. минуту.
Стрелци за ПСЖ из пенала су били Гонсало Рамос, Усман Дембеле, Канг-Ин Ли и Нуно Мендеш, док је Витиња погодио стативу.
Голове за Тотенхем из пенала дали су Доминик Соланке, Родриго Бентанкур и Педро Поро, док су непрецизни били Мики ван ден Вен и Матис Тел.
Фудбалери Тотенхема су прошле сезоне тријумфовали у Лиги Европе, док је ПСЖ освојио трофеј Лиге шампиона.
Екипа из Париза је по први пут у историји освојила Суперкуп Европе.