  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
СЕРГЕЈУ МИЛИНКОВИЋУ САВИЋУ ИСТИЧЕ УГОВОР: Да ли ће да се придружи Вањи?

16.09.2025. 12:58 13:05
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: Printscreen/youtube/Saudi Pro Leaguе

Сергеју Милинковићу Савићу истиче уговор са Ал Хилалом наредног лета и већ почињу спекулације о његовој будућности.

Како јављају италијански медији, Наполи је већ почео да прати ситуацију и припрема терен за напад на српског везисту.

Одмах је јасно да ће Милинковић Савић морати да се одрекне доброг дела примања из Саудијске Арабије, где зарађује око 20.000.000 евра по сезони.

Ипак, не седи ни Ал Хилал спуштених руку, јер има амбицију да задржи једног од најбољих играча и полако почиње са преговорима око наставка сарадње.

Сматра се Сергеј важним играчем у овом систему и не би волели да га изгубе тек тако... Уколико Наполи буде успео да га доведе, тамо ће заиграти са рођеним братом Вањом.

 

сергеј милинковић савић уговор ал хилал
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
