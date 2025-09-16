СЕРГЕЈУ МИЛИНКОВИЋУ САВИЋУ ИСТИЧЕ УГОВОР: Да ли ће да се придружи Вањи?
16.09.2025. 12:58 13:05
Сергеју Милинковићу Савићу истиче уговор са Ал Хилалом наредног лета и већ почињу спекулације о његовој будућности.
Како јављају италијански медији, Наполи је већ почео да прати ситуацију и припрема терен за напад на српског везисту.
Одмах је јасно да ће Милинковић Савић морати да се одрекне доброг дела примања из Саудијске Арабије, где зарађује око 20.000.000 евра по сезони.
Ипак, не седи ни Ал Хилал спуштених руку, јер има амбицију да задржи једног од најбољих играча и полако почиње са преговорима око наставка сарадње.
Сматра се Сергеј важним играчем у овом систему и не би волели да га изгубе тек тако... Уколико Наполи буде успео да га доведе, тамо ће заиграти са рођеним братом Вањом.