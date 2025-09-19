СРПСКОМ ТРЕНЕРУ ОЗБИЉНО ЗАМЕРЕНО ПСОВАЊЕ НА "ЋИРИЛИЦИ" Чуло се уживо у програму: Дејан Станковић суспендован
Српски тренер Дејан Станковић суспендован је на месец дана.
Тренер Спартака из Москве Дејан Станковић суспендован је на месец дана одлуком Дисциплинске комисије Фудбалског савеза Русије. Српски стратег је искључен са дербија Москве између Спартака и Динама, а пошто му ово није први испад ове сезоне, драконски је кажњен.
Првобитно је био суспендован на две утакмице, али је понављањем прекршаја је направио себи и клубу велики проблем.
Већ су почеле спекулације о његовом отказу, наводно челници Спартака више не желе да трпе његове несмотрености.
Чемпионат наводи разлоге суспензије темпераментног Станковића.
"Била је то увреда на српском језику, која се чула и у тв преносу. Станковић је све то негирао на саслушању. За једну увреду је рекао да не користи те речи, за другу је рекао да то у српском језику није увреда. Истакао је да је све што је судија рекао у извештају лаж. Али се у исто време извинио комисији", наводи се.
Станковић нема право жалбе на ову одлуку, а на његовој страни је наводно спортски директор Френсис Кахигао, за разлику од остатка управе. Спартак је тренутно 8. на табели после осам одиграних кола у Премијер лиги, што је оно што више брине све у клубу од Станковићеве суспензије.