СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ Фудбалери нишког Радничког декласирали Напредак

14.09.2025. 17:16 17:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: pixabay.com

НИШ: Фудбалери нишког Радничког победили су данас код куће Напредак резултатом 3:0 у мечу осмог кола Суперлиге Србије

Раднички је сада девети са осам бодова, док је Напредак 13. са седам.

Никола Срећковић је довео Раднички у вођство у 19. минуту, а три минута касније предност је дуплирао Душан Павловић. 

Милош Спасић је голом у 63. минуту поставио коначан резултат. 

У наредном колу Раднички ће у госте ИМТ-у, а Напредак ће дочекати Радник.

