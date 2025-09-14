СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ Фудбалери нишког Радничког декласирали Напредак
НИШ: Фудбалери нишког Радничког победили су данас код куће Напредак резултатом 3:0 у мечу осмог кола Суперлиге Србије
Раднички је сада девети са осам бодова, док је Напредак 13. са седам.
Никола Срећковић је довео Раднички у вођство у 19. минуту, а три минута касније предност је дуплирао Душан Павловић.
Милош Спасић је голом у 63. минуту поставио коначан резултат.
У наредном колу Раднички ће у госте ИМТ-у, а Напредак ће дочекати Радник.