СВИ УЗ „ОРЛОВЕ“ – Фудбалери Србије вечерас дочекују Енглеску: На пуној Маракани по бодове за Мундијал (20.45)
Фудбалска репрезентација Србије дочекаће вечерас (уторак) од 20.45 часова селекцију Енглеске у утакмици групе К квалификација за Светско првенство.
Утакмица ће се играти на стадиону "Рајко Митић" у Београду, а све улазнице су распродате.
– Морате да имате концентрацију, свесни амбијента у којем ћете играти. Стадион ће бити пун, то ме радује на плану мотивације додатно и поред имена противника ће донети неку предност што се тиче наших играча. Играли су велике утакмице и на СП и ЕП. Веома сам срећан што ће Маракана бити испуњена и што ћемо остати довољно смирени и концентрисани, да неке тактичке и стратешке ствари доведемо на ниво каквим желим да изгледамо – рекао је селектор репрезентације Србије Драган Стојковић.
Он је навео да очекује борбен и тежак меч и додао да његова екипа мора да буде концентрисана.
– А што не бисмо победили? Да ли је забрањено? Ја колико знам, није. Они имају исти циљ, долазе да победе. За 90 минута свашта може да се деси. Не могу да прогнозирам. Ми ћемо припремити утакмицу, видећемо да ли ће бити довољно. Не плашим се, брига ме ко је протвник. Имамо ми своје адуте, даћемо све од себе. Да бисте били добар тим морате да покажете зрелост, дисциплину, да играте у два правца. То је тимска слика. Припрема је потпуно нормална. У Риги сам имао утисак да је утакмица без адреналина, а овде је сасвим друго – изјавио је Стојковић.
Фудбалер Србије Никола Миленковић рекао је да ће "орлови" дати све од себе да обрадују нацију.
– Требало би да задржимо нашу амбицију, треба да верујемо у себе и да се надмећемо са њима. Енглеска има дубину у екипи, много добрих играча које могу да замене оне који нису ту. Ко год се нађе на терену, биће велика опасност. Ако успемо да будемо супериорнији од њих, наше шансе расту – навео је Миленковић.
Енглеска је прва у групи са 12 бодова из четири утакмице, док је Србија на другој позицији са седам бодова после три одиграна меча.