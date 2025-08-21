light rain
УЕФА КАЗНИЛА МАЛМЕ: Ово је сума коју шведски клуб мора да плати, трибинa затворена, навијачи без карата

21.08.2025. 14:12 14:13
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Pixabay

Дисциплинска и етичка комисија Европске фудбалске уније (УЕФА) новчано је казнила Малме са 110.000 евра.

Казна је уследила због инцидената навијача шведског клуба на утакмицама против Копенхагена у трећем колу квалификација за Лигу шампиона.

Фудбалери Малмеа и Копенхагена одиграли су 5. августа без голова у Шведској у првој утакмици трећег кола квалификација за ЛШ. 

У саопштењу УЕФА се наводи да је шведски клуб кажњен са укупно 50.000 евра због тога што су навијачи палили бакље и затворили пролазе током утакмице са Копенхагеном.

Такође, Малме је добио двогодишњу условну забрану затварања северне трибине на наредном мечу као домаћин у европским клупским такмичењима.

УЕФА је навела да су навијачи Малмеа изазвали инциденте и на реванш утакмици против Копенхагена (0:5), која је одиграна 12. августа у Данској. Малме је кажњен са 60.000 евра зато што су његови навијачи убацивали предмете, ломили столице и палили бакље на дуелу са Копенхагеном.

Такође, шведски клуб је добио двогодишњу условну забрану продаје карата својим навијачима за следеће гостовање у УЕФА такмичењима.

фудбал уефа уефа казна
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
