УЕФА КАЗНИЛА МАЛМЕ: Ово је сума коју шведски клуб мора да плати, трибинa затворена, навијачи без карата
Дисциплинска и етичка комисија Европске фудбалске уније (УЕФА) новчано је казнила Малме са 110.000 евра.
Казна је уследила због инцидената навијача шведског клуба на утакмицама против Копенхагена у трећем колу квалификација за Лигу шампиона.
Фудбалери Малмеа и Копенхагена одиграли су 5. августа без голова у Шведској у првој утакмици трећег кола квалификација за ЛШ.
У саопштењу УЕФА се наводи да је шведски клуб кажњен са укупно 50.000 евра због тога што су навијачи палили бакље и затворили пролазе током утакмице са Копенхагеном.
Такође, Малме је добио двогодишњу условну забрану затварања северне трибине на наредном мечу као домаћин у европским клупским такмичењима.
УЕФА је навела да су навијачи Малмеа изазвали инциденте и на реванш утакмици против Копенхагена (0:5), која је одиграна 12. августа у Данској. Малме је кажњен са 60.000 евра зато што су његови навијачи убацивали предмете, ломили столице и палили бакље на дуелу са Копенхагеном.
Такође, шведски клуб је добио двогодишњу условну забрану продаје карата својим навијачима за следеће гостовање у УЕФА такмичењима.