ВАР АНАЛИЗА ОТКРИЛА СВЕ: Црвено-бели мало ”погурани”, није био пенал за Звезду у Лучанима! (ВИДЕО)
После сваког кола у Суперлиги Србије, па тако и након 5. рунде је председник Судијске комисије ФСС Доменико Месина објавио ВАР анализу, а овог пута се она неће допасти навијачима Црвене звезде.
Наиме, према оцени италијанског стручњака за суђење, као и његовог тима, Црвена звезда је "погурана" у Лучанима, односно, није требало да јој буде досуђен пенал у 77. минуту дуела против Младости из Лучана.
Резултат на семафору је тада био 1:1‚ а након пенала Александра Катаија исти играч постигао је још два за коначних 4:1.
"Објашњење: Након центаршута лопта погађа играча одбране у руку, која се налази у природном положају поред тела, а играч покушава да склони руку. Нема додатног покрета руке ка лопти, нити било ког другог елемента који би положај руке играча одбране чинио кажњивим. ВАР судија је требало да интервенише како би препоручио судији ОФР – преглед снимка с циљем доношења исправне одлуке", саопштено је на званичном сајту ФСС.
То је била једина грешка судија у петом колу Суперлиге.
