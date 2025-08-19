clear sky
27°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВАР АНАЛИЗА ОТКРИЛА СВЕ: Црвено-бели мало ”погурани”, није био пенал за Звезду у Лучанима! (ВИДЕО)

19.08.2025. 19:12 19:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б92
Коментари (0)
Youtube prinstcrin/Sudijska komisija FSS - Analiza VAR situacija
Фото: Youtube prinstcrin/Sudijska komisija FSS - Analiza VAR situacija

После сваког кола у Суперлиги Србије, па тако и након 5. рунде је председник Судијске комисије ФСС Доменико Месина објавио ВАР анализу, а овог пута се она неће допасти навијачима Црвене звезде.

Наиме, према оцени италијанског стручњака за суђење, као и његовог тима, Црвена звезда је "погурана" у Лучанима, односно, није требало да јој буде досуђен пенал у 77. минуту дуела против Младости из Лучана.

Резултат на семафору је тада био 1:1‚ а након пенала Александра Катаија исти играч постигао је још два за коначних 4:1.


"Објашњење: Након центаршута лопта погађа играча одбране у руку, која се налази у природном положају поред тела, а играч покушава да склони руку. Нема додатног покрета руке ка лопти, нити било ког другог елемента који би положај руке играча одбране чинио кажњивим. ВАР судија је требало да интервенише како би препоручио судији ОФР – преглед снимка с циљем доношења исправне одлуке", саопштено је на званичном сајту ФСС.

То је била једина грешка судија у петом колу Суперлиге.

B92.net

ВАР фк црвена звезда
Извор:
Дневник/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај