(ВИДЕО) ПРИРЕЂЕН СПЕКТАКУЛАРАН ДОЧЕК ЗА НОВО ВОШИНО ПОЈАЧАЊЕ Збиљић пожелео Видосављевићу МНОГО ПОБЕДА И ГОЛОВА У ДРЕСУ СТАРЕ ДАМЕ
Милутин Видосављевић нови је фудбалер Војводине.
ФК Војводина довела је велико појачање из Суперлиге, доскорашњег офанзивца Радничког 1923 Милутина Видосаљевића (24).
Њему је уприличен велики дочек у Фудбалском центру "Вујадин Бошков" у Ветернику, где су га очекали чланови младих категорија клуба, запослени у ФК Војводини, а потом и први човек клуба Драгољуб Збиљић, у чијем је присуству потписао уговор.
Видосављевић игра на позицији офанзивног везисте, рођен је у Куршумлији 2001. године а поникао је у Чукаричком, из којег је 2021. отишао у Леванте. Каријеру је потом наставио у Крагујевцу 2022. године и у дресу Шумадинаца на 75 утакмица дао 24 гола, уз 10 асистенција. У Војводини ће носити дрес број "55".
То ми је омиљени број већ дуги низ година и поносан сам што ћу га носити и на дресу Војводине. Јако се лепо осећам и срећан сам и испуњен пошто сам постао фудбалер Војводине. Пријатно сам изненађен, необичан дочек, много дечака, у дресовима, као да сам дошао у Атлетико Мадрид, кроз смех је поручио задовољни Видосављевић.
Председник Војводине Драгољуб Збиљић захвалио је Фудбалском клубу Раднички 1923.
Захваљујем се фудбалском клубу Раднички 1923, ово је нова историја српског фудбала, а наш однос озбиљан темељ за будући развој фудбала, спорта и друштвеног живота Србије, рекао је Збиљић и пожелео Видосављевићу много победа и голова у дресу Старе даме.