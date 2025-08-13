ВОЈВОДИНА НА ДВА КОРАКА ОД НАЈБОЉЕГ ПОЧЕТКА почетка сезоне у историји клуба
Пет везаних победа на старту сезоне фудбалски клуб Војводина остварио је само једном у историји клуба.
Реч је о првенству СР Југославије и сезони 1993-94. Прилику да достигне и престигне тај резултат има актуелне генерација „старе даме“.
У првенствима у „старој“ Југославији готово да је немогућа мисија била везати пет победа. Дешавало се то наравно у току самих сезона, али ниједном од 1. кола. До пет у низу на старту сезону, Воша је дошла само једном и то 1993. године. Тада је тим под вођством Милорада Косановића перфектно започео првенство у којем је на крају завршио на 3. позицији.
Имала је после тога Војводина, три и четири победе на старту сезоне, али ниједном није успела да дође до „петице“.
У сезони 2009-10, после три уводне победе уследио је реми са Смедеревом. Осам година касније после четири везана тријумфа у петом колу Војводина је поражена од Партизана. Најближа доласку до „пет од пет“, Воша је била 2019. године. Тада је после четири стартна тријумфа, у петом колу ремизирала против ТСЦ на „Карађорђу“. У случају да тим Мирослава Тањга буде бољи од Јавора у суботу од 20 часова, имаћемо прилику за репризу петог кола из сезоне 2019-20. С другачијим епилогом – надају се сви у табору великана из „српске Атине“.
Наравно, меч против тима из Бачке Тополе је далеко и потпуни фокус Петровића, Медојевића и другова је на утакмица против Јавора. Ивањичани су показали квалитет у прошлом колу када су водили 2:0 против крагујевачког Радничког и на крају дошли до вредног бода (2:2).
Војводина је у прве три утакмице у сезони дошла до три победе. Против Радника је показала сигурност у игри и почела мисију прављења од „Карађорђа“ – неосвојиве тврђаве. Затим су уследила два тешка гостовања, Спартаку и ОФК Београду где смо видели сјајну физичку спрему „бело-црвених“ и огромну борбеност у апсолутно свакој фази утакмице.
Због свега тога, не чуди велико интересовање навијача за меч Војводина – Јавор. Нови Сад ће у наредне две недеље да буде у центру фудбалских збивања када говоримо о Моцарт бет Супер лиги Србије.