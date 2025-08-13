ШТОПЕР ВОЈВОДИНЕ ЂОРЂЕ ЦРНОМАРКОВИЋ НАЈАВЉУЈЕ ДОБРУ ИГРУ И ПОБЕДУ ПРОТИВ ЈАВОРА У СУБОТУ: Идемо добрим путем, желимо наставак серије
Поуздани штопер фудбалера Војводине, Ђорђе Црномарковић, не крије то да је задовољан оним што су његови саиграчи и он пружили на отварању нове сезоне.
Забележили су већ три победе из три сусрета и то је довољан разлог да овај снажни фудбалер изрази чврсто уверење да тријумфална серија може да буде настављена и у суботу, када „стара дама“ дочекује екипу Јавор Матиса, клуба за који је Црномакрковић некада наступао. И не само то: очекује да и новосадска публика адекватно реагује и испуни у лепом броју трибине стадиона „Карађорђа“.
- Иза нас је лепа, али и прилично тешко остварена победа над ОФК Београдом – рекао је популарни Црни. – Сусрет је одигран по великој врућини, спарина је била тешка, али исти услови владали су и за један и за други састав. Радује ме то што смо показали да смо прави тим, да се боримо у свакој утакмици пуним срцем и да корачамо степеник по степеник. На добром смо путу и сада је важно да наставимо да играмо у истом стилу и тако продужимо серију победа.
Задовољан је Црномарковић игром у првих 45 минута с Београђанима, када је Војводина била много бољи ривал, постигла гол и створила неколико лепих прилика. Ипак, на паузу се отишло уз нерешен резултат, пошто су Романтичари, преко Хенрија Ада, успели да изједначе.
- Поред гола Бамиделеа из пенала, имали смо још неколико баш добрих шанси, које, међутим, нисмо успели да искористимо. Добро је то што за промашаје нисмо били кажњени, како се обично то у фудбалу дешава, али је, ипак, ривал стигао до изједначења. Не бих да грешим душу, био је то леп гол ривала, али смо после тога показали да смо права екипа, да се сваки играч бори за тим и своје место у њему и да међу нама нема сујете.
Мајсторија Алексе Вукановића донела је ново вођство црвено-белима из Новог Сада, а онда је уследило и искључење Хенрија Ада. Међутим, навијаче екипе из Српске Атине забринула је чињеница да је игра Војводине у тим тренуцима пала.
- То је ствар чисте психологије. Ушли смо у трку „горе-доле“, ривал је имао лопту и најважније је то да смо издржали сва искушења. Наравно да ћемо морати додатно да порадимо на таквим стварима, односно да убудуће, уколико противник поново добије црвени картон, много боље искористимо такву ситуацију. За мене, најважније је, ипак, то што смо спремни и што тимски дух унутар екипе расте, из утакмице у утакмицу.
У суботу од 20 часова у Нови Сад стиже повратник у елитно друштво, екипа Јавор Матиса. Јасно је да је Војводина у том дуелу велики фаворит, али и то да ће такав епитет морати да оправда игром на терену.
- Не претимо никоме, али је ваљда јасно свима да у свакој утакмици идемо на победу. Једноставно, тако морамо да размишљамо и да се понашамо, јер је то једини пут који нас води ка испуњењу циљева које смо пред себе поставили у овом првенству. Верујем да ће и навијачи да препознају тренутак, да дођу у значајнијем броју да нас подрже и тада, убеђен сам, можемо да стигнемо до нова три бода – нагласио је Црномарковић.
А. Предојевић