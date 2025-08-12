clear sky
12.08.2025.
Нови Сад
ЛАЗАР НИКОЛИЋ ПРИМЕР КАКО СЕ БОРИ ЗА ДРЕС ВОЈВОДИНЕ: Пун стадион и у битку за нову победу!

12.08.2025. 12:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Војводина
lazar nikolic
Фото: ФК Војводина

Пример је како се бори за дрес Војводине.

У 90. минуту меча против ОФК Београда трчао је у дефанзиву као да је утакмица тек почела. Последњи атом снаге увек оставља у “бело-црвеном” дресу и постао је јако битна карика у тиму Мирослава Тањге. Лазар Николић већ игра на изузетно високом нивоу, а биће и још бољи.

Десни бек “старе даме” изузетно је задовољан почетком сезоне.

– Баш онако како смо сви и планирали током припрема. Мислим да се види напредак у игри, као и огромно залагање свих играча на утакмицама. Нисам имао ниједног момента дилему – имамо изузетно добар тим, тренера, цео стручни штаб и то је уз квалитетне припреме које су иза нас. Уз максималну борбеност то је рецепт за остваривање жељеног циља. Наравно, ту су и наши навијачи чија подршка нам је од непроцењивог значаја – почиње разговор Лазар Николић.

Задржали смо се код навијача и подршке…

– Осећамо њихову подршку и “ветар у леђа” који нам дају. У прошлом колу смо практично имали домаћи терен на гостовању, јер су наши навијачи били у огромној већини. Не треба да помињем уопште колико нам је то значило. Једва чекамо наредни меч на домаћем терену, позивам све навијаче Војводине да напунимо у суботу “Карађорђе” и заједно дођемо до још једне победе.

Николић је одлично почео сезону и апсолутно оправдао поверење шефа стручног штаба.

– Осећам се сјајно на терену и желим да помогнем клубу и саиграчима да остваримо жељени циљ. На мени је да радим максимално на сваком тренингу и да касније то “пренесем” на утакмицу и тако оправдам поверење тренера.

Утисак свих навијача је одлична физичка спрема комплетне екипе.

– Морам да похвалим наше кондиционе тренере Александра Јованчевића и Луку Миљевића који су задужени за нашу физичку спрему. Сматрам да смо кроз претходни рад напредовали и индивидуално и као екипа и то се већ види, а биће још и боље како сезона одмиче – не оставља дилему Лазар Николић.

Спорт Фудбал
