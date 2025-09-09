Несвакидашња конференција
(ВИДЕО) СРПСКИ ТРЕНЕР ДРЖАО КОНФЕРЕНЦИЈУ ТОКОМ ЗЕМЉОТРЕСА Све се тресло након пораза Грчке
Фудбалска репрезентација Грчке поражена је од селекције Данске са убедљивих 3:0 у склопу квалификација за Светско првенство које ће се наредне године одржати у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Kанади.
Селектор Грчке - Иван Јовановић, појавио се на конференцији како би објаснио разлоге убедљивог пораза, а онда се догодило нешто невиђено.
Одједном, све је почело да се љуља, Иван Јовановић је седео и био у чуду, може с езакључити да је свима било веома непријатно, а земљотрес је трајао неколико секунди.
Kада је све прошло, српски стратег је био искрен и признао да је од почетка било до њега, односно индиректно преузео кривицу на себе, као што то раде велики тренери, те изјавио:
- Све је данас било погрешно, почев од моје припреме за утакмицу - поручио је кратко Јовановић.