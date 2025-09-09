broken clouds
29°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Несвакидашња конференција

(ВИДЕО) СРПСКИ ТРЕНЕР ДРЖАО КОНФЕРЕНЦИЈУ ТОКОМ ЗЕМЉОТРЕСА Све се тресло након пораза Грчке

09.09.2025. 10:10 10:21
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Иван Јовановић
Фото: Screenshot YT Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου

Фудбалска репрезентација Грчке поражена је од селекције Данске са убедљивих 3:0 у склопу квалификација за Светско првенство које ће се наредне године одржати у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Kанади.

Селектор Грчке - Иван Јовановић, појавио се на конференцији како би објаснио разлоге убедљивог пораза, а онда се догодило нешто невиђено.

Одједном, све је почело да се љуља, Иван Јовановић је седео и био у чуду, може с езакључити да је свима било веома непријатно, а земљотрес је трајао неколико секунди.

Kада је све прошло, српски стратег је био искрен и признао да је од почетка било до њега, односно индиректно преузео кривицу на себе, као што то раде велики тренери, те изјавио:

- Све је данас било погрешно, почев од моје припреме за утакмицу - поручио је кратко Јовановић.

Грчка земљотрес фудбал
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај