ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ НЕЗАДОВОЉАН ПОСЛЕ РЕМИЈА СА РАДНИКОМ: "Очигледно да смо упали у психолошки проблем"

02.11.2025. 19:32 19:34
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
milojevic
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер Црвене звезде Владан Милојевић био је видно незадовољан ремијем свог тима у Суперлиги.

Фудбалери Црвене звезде и Радника из Сурдулице одиграли су на стадиону "Рајко Митић" нерешено 1:1, у утакмици 14. кола Супер лиге Србије.

Актуелни шампион направио је и трећи кикс у првенству, након Ниша (0:0) и Новог Сада (2:3).

"Очигледно да смо упали у психолошки проблем. Једноставно смо непрепознатљиви. Разговарали смо, поново се понавља и понавља. Морамо да изађемо из проблема. Како ћемо, видећемо", рекао је Милојевић.

Он је упитан и шта је излаз из ове серије лоших резултата.

"Нема другог решења осим рада и позитивних резултата. Они вам дају самопоуздање. Нисам очекивао ово. Такве неке грешке које правимо једноставно их никад нисмо правили. Зашто је то тако, треба сести и видети, направити анализу", додао је тренер Звезде.

Црвено-бели на првом месту Суперлиге Србије има 32 бода, бод више од другопласираног Партизана, а уписали су четврти меч без победе у свим такмичењима.

Радник на 12. позицији има 14 бодова.

владан милојевић фк црвена звезда суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
