ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ НЕЗАДОВОЉАН ПОСЛЕ РЕМИЈА СА РАДНИКОМ: "Очигледно да смо упали у психолошки проблем"
Тренер Црвене звезде Владан Милојевић био је видно незадовољан ремијем свог тима у Суперлиги.
Фудбалери Црвене звезде и Радника из Сурдулице одиграли су на стадиону "Рајко Митић" нерешено 1:1, у утакмици 14. кола Супер лиге Србије.
Актуелни шампион направио је и трећи кикс у првенству, након Ниша (0:0) и Новог Сада (2:3).
"Очигледно да смо упали у психолошки проблем. Једноставно смо непрепознатљиви. Разговарали смо, поново се понавља и понавља. Морамо да изађемо из проблема. Како ћемо, видећемо", рекао је Милојевић.
Он је упитан и шта је излаз из ове серије лоших резултата.
"Нема другог решења осим рада и позитивних резултата. Они вам дају самопоуздање. Нисам очекивао ово. Такве неке грешке које правимо једноставно их никад нисмо правили. Зашто је то тако, треба сести и видети, направити анализу", додао је тренер Звезде.
Црвено-бели на првом месту Суперлиге Србије има 32 бода, бод више од другопласираног Партизана, а уписали су четврти меч без победе у свим такмичењима.
Радник на 12. позицији има 14 бодова.