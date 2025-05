Водио Шпанију и Реал, ЂУЛЕН ЛОПЕТЕГИ ЈЕ НОВИ СЕЛЕКТОР КАТАРА

Он ће на тој функцији заменити сународника Луиса Гарсију, који је стигао прошлог децембра, али није дуго потрајао.



Лопетеги се тако враћа на селекторску функцију после 2018. године када је водио Шпанију, али је смењен непосредно пред Светско првенство у Русији.

Разлог је био тај јер је одлучио да преузме Реал Мадрид без консултација са челницима Фудбалског савеза Шпаније.

Лопетеги је као селектор Шпаније био непоражен у 20 мечева. Његов последњи тренерски посао био је у Вест Хему, али је отпуштен у јануару.

Катар је тренутно четврти у Групи А у трећем колу азијских квалификација за Светско првенство 2026. које ће се одржати у САД, Канади и Мексику.

Два кола пре краја репрезентација Катара не може да освоји једно од прва два места која доносе аутоматске квалификације на завршни турнир, већ се бори за пласман у плеј-оф у којем ће снаге одмерити трећи и четврти тим из сваке од три групе.

