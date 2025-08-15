НОВИ САД ДОБИО НОВИ КЛУБ ФУТСАЛА: Детелинара за стару славу
Нови Сад је почетком августа добио нови футсал клуб КМФ Детелинара који ће се такмичити у трећој лиги Србије - група Војводина.
Занимљиво је да су клуб регистровали млади момци од 17 до 20 година, а на оснивачкој Скупштини за председника Спортског удружења једногласно је изабран Вукашин Божовић, који је тек прославлавио пунолетство. За његовог заменика изабран је Алекса Гутовић и за секретара Милан Павлица. Остали чланови Управе су бивши фудбалери, садашњи тренери и бивши функционери грађанских удружења. Интересантно је да је Детелинара некад важила за бастион малог фудбала, и да је у прошлом веку тај тим било један од најбољих екипа на традиоционалном „Дневниковом” турниру и то 1981. године.
Списак играча
Према Сабљаревим речима међу играчима Детелинаре има оних клоји су добро познати новосадским љубитељима фудбала, или су се истакли на „Дневниковом турниру” у малом фудбалу. Тренутно на списку Сабљара има 23 футсалера – голмани: Дамјан Вукелић (ОДР); Лука Срдић (Хајдук, Кула) и Аљоша Ђуранин (Фрушкогорац). Играчи: Иван Пупавац, Марко Мајсторовић, Богдан Јевтић и Вукашин Јанковић (Војводина), Аљоша Станковић и Илија Вркић (Нови Сад), Марко Вугринчић и Филип Мијатов (Индекс), Милош Зекић и Владимир Јовић, Урош Анђелић (Ветерник), Милан Павловић и Ђорђе Обрадовић (Текстилац), Ђорђе Јанчић, Михаило Туцаков и Андреј Граховац (Дерби), Ерсад Хадија (Борац Шајкаш), Милан Дражић (Петрика),Никола Зец (Фрушкогорац), Огњен Салонтаји (Нафтагас Елемир).
Шеф стручног штаба најмлађег новосадског фудсал клуба је Жарко Сабљар, који је са Немањом Бошковићем водио чувени КМФ Интернатионал са којим је ушао у Прву футсал лигу Србије где је дошао чак до четвртфинала плеј-офа.Жељко је завршио вишу тренерску школу, а приликом стицања националне футсал лиценце практичан део положио је код Горана Иванчића, тадашњег селектора футсал реперезентације Србије, а садашњег селектора У19 футсал репрезентације Србије.
- Реч је о веома младој екипи, узраста од 17 до 20 година, састављеној од омладинаца Војводине, Новог Сад, ОДР-а и Дербија – каже за „Дневник” Сабљар. - Очекујем да се прве сезоне адаптирају на футсал, јер је лопта мања него у фудбалу и да своје знање примене. А онда, у другој сезони, пласирамо у Другу лигу.Надам се да ће неке наше играче запазити и селектор Србије У19 Горан Иванчић. Додатно очекујем да ће неколико младих играча потпуно определити за футсал, који је све више цењен у свету и пружа добру перспективу.
С. Ковач