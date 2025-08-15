ЧУКАРУЧКИ САВЛАДАО СПАРТАК У ПАНЧЕВУ: Чука головима Миладиновића победио Суботичане
Фудбалери Чукаричког уписали су трећу суперлигашку победу од почетка сезоне.
Брђани су као домаћини головима Уроша Миладиновића савладали екипу суботичког Спартака резултатом 2:1 у утакмици 5. кола Моцартбет Суперлиге Србије.
Чукарички је стигао до треће овосезонске победе, овога пута против Спартака у Панчеву. Човек одлук био је млади Урош Миладиновић, стрелац оба поготка, после његовог гола Брђани су повели у 35. минуту, изједначио је Бабић у 73, али само три минута касније још једном је био прецизан офанзивни везиста Брђана за коначних – 2:1.
Неколико измена у стартној постави начинио је шеф струке Чукаричког Милан Лешњак, капитен Марко Доцић одрадио је и други меч суспензије због црвеног картона против нишког Радничког, док је због повреде изостао Лазар Туфегџић.
Шансу су овога пута од старта добили Исмаел Маига на месту штопера и офанзивни везиста Пол Ембонг, док је Лазар Стојановић прекомандован на позицију левог бека.
Прву одличну прилику имали су Суботичани у 16. минуту, Томовић је умакао бившим саиграчима, стуштио се ка голу, а потом прелепо петом вратио лопту за Виторовића, који је искоса са леве стране шутирао са десетак метара, али је био замало непрецизан.
Узвратио је недуго потом Тедић, који је поново играо одличан меч, побегао је чуварима и изашао сам исшред голмана Спартака, али му је чувар мреже Суботичана „ушао у шут“ и успео да одбрани њего ударац са 12 метара.
Ипак, у 35. минуту Чукарички је повео. Уродио је плодом Сисоков пресинг, тражили су из Спартака пекршај у тој ситуацији у којој се судија Симовић није огласио, у наставку акције Тедић је додао до Матијашевића, који је шутирао са 18 метара, Вулић је кратко одбио, само до Миладиновића, који је потом лако погодио противничку мрежу – 1:0.
Сјајну прилику за изједначење у 53. минуту имао је Спартак, сувише статична у тим моментима била је одбрана Брђана, па је Стефан Стојановић шутирао са 15 метара, али је Мирковић још једном потврдио класу. Чекали су бело-црни своју шансу, а имали су је после доброг продора Тедића, који је одложио лопту ка Сисеу, али је Сенегалац непрецизно шутирао са ивице шеснаестерца у 70. минуту.
Искористили су Суботичани у 74. минуту тренутак непажње одбране Брђана, која није успела да постави добру офсајд замку, Бабић је утрчао иза последње линије Чукаричког, остао је сам у ситуацији „један на један“ са Мирковићем и лако га је савладао прецизним ударцем са 14 метара – 1:1.
Ипак, само два минута касније екипа Милана Лешњака је вратила предност, Радосављевић је добио ваздуђни дуел, проследио је лопту до Тедића, овај је прелепо асистирао Миладиновућу, који је направио дар-мар у одбрани Суботичана и потом је лако савладао Вулића – 2:1.
У следећем колу Чукарички гостује Црвеној звезди, док Спартка у Суботици дочекује екипу Новог Пазара.
Чукарички – Спартак 2:1
ПАНЧЕВО: Стадион: СРЦ „Младост“ у Панчеву. Гледалаца: 500. Судија: Новак Симовић. Помоћници: Петар Радић и Драган Перановић. Стрелци: 1:0 – Миладиновић у 35, 1:1 – Бабић у 73, 2:1 – Миладиновић у 76. минуту. Жути картони: Никчевић (Чукарички), Јоцић (Спартак).
ЧУКАРИЧКИ: Мирковић, Цветковић, Н. Томовић, Маига, Л. Стојановић (од 59. Никчевић), Сисоко, Јованчић, Ембонг (од 64. Сисе), Миладиновић, Матијашевић (од 64. Радосављевић), Тедић (од ). Тренер: Милан Лешњак.
СПАРТАК: Вулић, Билинги, Коларић, Суботић, Виторовић, Лео Антонио (од 78. Милуновић), Јоцић (од 59. Трајковић), Мехмедовић (од 59. Ебука), Бабић, С. Стојановић (од 59. Мулато), С. Томовић (од 70. Бијеловић). Тренер: Душан Ђорђевић.