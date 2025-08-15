clear sky
„ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК“ НА ШТРАНДУ Помозимо нашем суграђанину БОРИСЛАВУ СТАНОЈЕВИЋУ

15.08.2025. 13:27 13:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
хуманитарни понедељак
Фото: ЈКП „Градско зеленило" Нови Сад

Средства су потребна за наставак неурорехабилитације роботиком, за физикалну терапију, набавку лекова и осталих медицинских помагала

Акција „Хуманитарни понедељак“ биће намењена нашем суграђанину Бориславу Станојевићу. Тог дана улаз на плажу се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца у складу са њиховим финансијским могућностима. Кутије у које ће грађани моћи да приложе помоћ биће постављене уз капије Штранда од 08 до 19 часова.

Борислав Станојевић рођен је превремено, као прворођени близанац, 2011. године. Са пет година дијагностификована му је церебрална парализа.

Средства су потребна за наставак неурорехабилитације роботиком у Загребу, за физикалну терапију, набавку лекова и осталих медицинских помагала у сврху лечења и побољшања квалитета живота.

У акцији прикупљања средстава за Александру Крстић, прикупљено је укупно 160.800,00 динара.

Овим путем обавештавамо суграђане, који имају потребе за оваквом врстом помоћи, да своје захтеве могу донети на главну благајну Штранда, саопштава ЈКП Градско зеленило.

