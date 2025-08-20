БАЧКО ГРАДИШТЕ: Игралиште СЦ „Ђорђе Тапавица Џоја“. Гледалаца: 150. Судија: Петар Дражић (Бачка Паланка). Стрелци: Пеленгић у 34. и Милановић у 46. минуту за Војводину; Марковић (пенал) у 26. и Крстић у 28. минуту за Обилић. Жути картони: Пеленгић, Стефанов, Васић (Војводина); Крстић, Н. Кобиларов, Шћепановић, Јокић (Обилић).

ВОЈВОДИНА: Шмит 7, Ср. Гашић 6, Дробац 6, Шибалић 6, Нонин 6, Си. Гашић 6, Јовић 6, Васић 6, Икрашев 6, Пеленгић 7 (од 85. Лукић -), Милановић 6,5 (од 75. Илић -).

ОБИЛИЋ: Антовић 6, Ковжан 6 (од 54. Тепавчевић 6), Илић 6, Кнежевић 6 (од 77. М. Кобиларов -), Лазић 6, Јушковић 7, Шћепановић 6, Н. Кобиларов 6 (од 54. Вујошевић 6), Јокић 6, Крстић 6,5, Марковић 6,5.

Подела бодова на премијери нове сезоне Војвођанске лиге „Север“ у Бачком Градишту може се сматрати праведним исходом, јер ниједан тим није успео да наметне потпуну доминацију. Гости из Змајева брзо су стекли предност од 2:0, али су домаћи успели да се врате и створе још две изузетне прилике.

Бочни нападач Обилића, Марковић, први је запретио у 16. минуту, али је голман Шмит успешно интервенисао. Десетак минута касније, Срђан Гашић је оборио Лазића у казненом простору, а судија је показао на белу тачку. Сигуран егзекутор био је Марковић. Само два минута касније, Крстић је био бржи од пратилаца и из пуног трка послао лопту у мрежу за 0:2.

У 34. минуту капитен домаћих Пеленгић, маестрално је извео слободан ударац искоса са леве стране и погодио супротан угао — 1:2.

Одмах по почетку другог полувремена, Милановић је пратио акцију саиграча и искористио центаршут са десне стране за изједначење. Само два минута касније, Пеленгић је поново центрирао, а Милановић са три метра није добро захватио лопту — она је отишла поред гола. Градиштанци су имали колосалну прилику у 74. минуту: Илић је погрешио у казненом простору, Васић се докопао лопте и са осам метара искоса шутирао поред гола. Тај промашај као да га је избацио из равнотеже — у 83. минуту добио је жути, а потом и црвени картон.

До краја меча гости су покушали да искористе бројчану предност, али су само једном озбиљније запретили шутем са дистанце, који је Шмит сигурно укротио.

В. Јанков

Будућност - Хајдук 1912 (К) 2:2 (0:2)

МЛАДЕНОВО: Игралиште у Младенову, гледалаца око 300, судија Вукановић, стрелци: Козомора у 19. и Копања у 20. минуту за Будућност, Богићевић у 64. (са пенала) и Давидовић у 90+6. минуту, жути картони: Пајкановић, Гајдобрански, Поповић, Чубрило (Будућност), Вујачић (Хајдук).

БУДУЋНОСТ: Бојанић, М. Гајдобрански, Мустафовић, Л. Копања, Дукић (Чубрило), Д. Гајдобрански, Пајкановић (Поповић), У. Копања, Кнежевић, Козомора, Бошњак (Бајић).

ХАЈДУК 1912: Дринчић, Радовић, Вујачић (Давидовић), Ђурковић, Слијепчевић (Марковић), Богићевић, Јелић, Радовић, Пронек, Станковић, Балабановић.

Фаворизована екипа Хајдука једва је успела да ишчупа бод у Младенову. Одлично су домаћи отворили утакмицу, кренули су жустро, борбено, са великом жељом да бодове оставе код куће. У првом делу сусрета за непун минут два пута су погодили Младеновчани. Прво је Козомора постигао гол за вођство, а одмах затим Копања дуплирао предност. У наставку игре фудбалери из Куле су се тргли и преузели иницијативу. Стезали су обруч око гола домаћина и то им се на крају исплатило. Прво је после казненог ударца Богићевић преполовио заостатак, да би у шестом минуту надокнаде Давидовић изједначио за реалну поделу бодова.

Ђ. Л.

Будућност - Сутјеска (БДП ) 5:0 (3:0)

ГЛОЖАН: Стадион Будућности, гледалаца око 300, судија Царић (Сомбор) 8, стрелци, Радивојевић 7., Тасић 13. и 39., Адамек 57. и Сикирић 90. минут. Жути картони, Срнка, Ковачевић (Будућност), Црвени картон - други жути Козомора (Сутјеска), жути картони, Јововић, Калуђеровић, Мушикић (Сутјеска).

БУДУЋНОСТ: Орос 8, Павловић 8, Хрњез 7,5 (Ковачевић 7,5), Сикирић 8, Ћулибрк 7,5 (Краљ 7,5), Немет 7,5, Липтак 7,5, Адамек 8, Тасић 8,5, Радивојевић 8 (Миланов 7,5).

СУТЈЕСКА: Јововић 5,5, Козомора 5, Калуђеровић 5,5, Павићевић 5,5 (Тот 5,5), Зекић 5,5, Вејновић 6,5, Беркловић 5,5 (Радовић 5,5), Ковачевић 6,5, Мушикић 5,5 (Добродолски 5,5), Матић 5,5 (Бајић 6), М.Хрњачки 6,5 (Н.Хрњачки 5,5).

У премијерној утакмици у новој сезони, фудбалери Будућности су доминиирали током свих 90 минута и стигли до високе победе против екипе из Бачког Доброг Поља. Први гол постигнут је у 7. минуту. Употребљив центаршут Павловића, на прави начин је искористио Радивојевић и довео Гложанце у вођство од 1:0. Шест минута касније Павловић се још једном нашао у улози асистента. Овога пута, добро је послужио Тасића који је послао лопту у небрањени део мреже. Након проигравања Сикрића, Тасић је у 39. минуту постигао свој други гол за коначних 3:0, на крају првог полувремена.

У другом полувремену домаћи су преко Адамека у 57. минуту, а потом и Сикирића у 90. минуту стигли до убедљивих, коначних 5:0.

М. Ђ. Кременовић

Два гола за три бода Куцурана

Пролетер – Искра 0:2 (0:1)

РАВНО СЕЛО: Игралиште „Крај Јегричке“. Гледалаца: око 350. Судија: Олујић (Кула). Стрелци: М. Недељковић у 36. (пенал) и Бокан у 84. минуту за Искру. Жути картони: Кецман, Зорић, Новићевић (Пролетер); Л. Дорокхази, Петковић, Бокан, А. Дорокхази (Искра).

ПРОЛЕТЕР: Јоргић, Кецман, Панић, У. Цицмил, Зорић (Ефендић), Грујић, Којичић, Новићевић, Андесилић, Загорчић (Миловановић), В. Цицмил.

ИСКРА: В. Недељковић, Миловановић, Човс, Сердар (А. Дорокхази), М. Недељковић (Л. Дорокхази), Губаш, Бокан (А. Малацко), Вајагић (Секулић), Петковић, Харди, Цветковић (М. Малацко).

Куцурани су брзом и организованом игром, нарочито на средини терена, лако долазили до гола домаћих, који су се углавном бранили. У 36. минуту, након лепо осмишљене акције Искре, пред голманом Јоргићем се сам нашао један од нападача гостију. Јоргић га је оборио, а судија показао на белу тачку. М. Недељковић је пенал реализовао рутински.

Почетак другог полувремена био је у знаку домаћих, али само кратко — Искра је поново преузела иницијативу. У 84. минуту, након лепог проигравања, Бокан је повећао предност и поставио коначан резултат.

Л. Киш

Резултати: Младост (БП) – Раднички 1918 1:1, Будућност (Г) – Сутјеска 5:0, Војводина – Обилић 2:2, Бајша – ОФК Младост АПА 1:3, Раднички 1905 – Тиса 0:2, Будућност (М) – Хајдук 1912 2:2, Пролетер – Искра 0:2, Хајдук (С) – Бечеј 1918 2:1.