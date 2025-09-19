ЗИДАНОВ СИН ПРОМЕНИО ДРЖАВЉАНСТВО: Лука ће бранити за Алжир
19.09.2025. 19:27 19:29
Син прослављеног француског фудбалера Зинедина Зидана Лука променио је званично држављанство и браниће убудуће за Алжир, саопштила је данас Светска фудбалска федерација (ФИФА).
Како је саопштила ФИФА, захтев Луке Зидана је одобрен јер никад није бранио за Француску у сениорској конкуренцији, већ само у млађим категоријама.
Лука Зидан има 27 година и брани гол шпанског друголигаша Гранаде, а према најавама, селектор Алжира Владимир Петковић ће га позвати да дебитује већ у октобру, кад Алжир игра против Сомалије и Уганде у квалификацијама за Светско првенство.
Алжир је на корак од директног пласмана на Мондијал, у квалификационој групи Г има 19 бодова, четири више од Уганде и Мозамбика, а до краја су остала још два кола.