ЗРЕЊАНИНСКА ЛИГА Деспотовчани из Мужље кући певајући

Лехел - Младост 1:2 (1:1)



МУЖЉА: Игралиште: Лехела, гледалаца: 100. Судија: Н. Новаковић (Зрењанин). Стрелци: Илибашић у 35 минуту за Лехел, а Милош Топаловић у 6. и 78. минуту за Младост. Жути картони: Такач, Томовић, Николић (Лехел), а И. Костин(Младост).

ЛЕХЕЛ: Јевремов 7, Гуран 7, Бука 7(Фекете 6, 5), Чешљаров 7, Пењин 7 (Николић 6,5), Илибашић 8, Чупић 7, Такач 7(Стоисављевић 7), Петровић 7, Рајић 7(Томовић 7), Н. Ољача 7(Месарош 6).

МЛАДОСТ: Т. Марић 8, П. Мијатовић 7,5 (С. Пивач 7), С. Топаловић 7, П. Топаловић 7, Костин 8, Б. Топаловић 7, М. Топаловић 9, Каурин 7, Б. Пивач 7, Крстовић 7, Спајић 8.

Повели су гости већ у 6. минуту, преко Милоша Топаловића.

Изједначење је уследило у 35. минуту, када је Немања Илибашић, успео да савлада Томислава Марића за 1:1. Ипак, много искуснији гости су имали иницијативу и били бољи тим до краја утакмице. У 78. минуту Милош Топаловић је искористио кикс одбране домаћих, прецизним ударцем погодио ближи угао за коначних - 1:2.

Билећанин - Борац 4:0 (1:0)

СЕЧАЊ: Игралиште: Билећанина, гледалаца: 150. Судија: Д. Стојановић (Зрењанин). Стрелци: Милошевић у 22, 68. и Вучковић у 73. и 84. минуту за Билећанин. Жути картони: Бичанин, Кондић( Борац).

БИЛЕЋАНИН: Васић 8, Пијетловић 7,5, Вујовић 7, Алексић 7, Вујадиновић 7(Тришић7), Рајков 7, Грубачић 7, М. Маговчевић 7(Н. Маговчевић 7), Вучковић 8, Пејин 8, Милошевић 9(Селими 6,5).

БОРАЦ: Пухар 6, Кондић 6,5, Драганић 7(Тошков 7), Аћамовић 6,5, Зечевић 7, Маринац 7(Бичанин 7), Мартиновић 7, Гајинов 6,5, Грујић 6, Иванчевић 6,5, Владетић 7.

Фудбалери Билећанина из Сечња су у 22. минуту стигли до вођства, када је прецизним и снажним шутем Милош Милошевић затресао мрежу немоћнога голмана Александра Пухара. У другом полувремену више шанси за постизање поготка су имали играчи Билећанина, гости из Александрова нису имали адекватна решења, да припрете голману Игору Васићу. Предност је удвостручена у 68. минуту, када је двоструки стрелац био Милош Милошевић. Пет минута касније већ у 73. минуту, мрежу голмана Борца, Александра Пухара, затресао je искусни Борислав Вучковић, за 3:0. У самом финишу у 84. минуту, поново је Вучковић изненадио Пухара, и лопта је ушла у мрежу, за великих 4:0.

Банат - Војводина 4:0 (1:0)

ЗРЕЊАНИН: Игралиште: ЖФК Баната, гледалаца: 100. Судија: Н. Илић (Зрењанин). Стрелци: Бојић у 5, 48, Ђорић у 76. и Кондић у 90. минуту. Жути картони: Штрбац, Марјановић (ЖФК Банат), а Пајташев, Кошутић( Војводина).

БАНАТ: Баћан 8, Штрбац 7, Бојић 9, Цветићанин 7( Бојанић), Радичевић 8, Медић 7, Шабани 7(Марјановић 7), Ђорић 8 (Пјевчевић 6,5), Кондић 8, Ђукић 7, Малек 7.

ВОЈВОДИНА: Кнежевић 5. 5, Гаврић 6, Селаковић 6, Бакић 6, Кошутић 5,5 (Јелача 5), Мићовић 6,5, Моноштори 6, Душан Попов 6 (Драган Попов 6), Пајташев 5, Голић 6,5 (Чолак 6).

Популарни “железничари” из Зрењанина су у првоме колу Подручне лиге “ Зрењанин “, одиграли одличну партију, декласирали су екипу Војводине из Башаида. Код Зрењанинаца је све беспрекорно функционисало, нарочито одбрана, истакли су се Вук Бојић двоструки стрелац, ветеран Златко Ђорић и млади и полетни Данило Кондић, који су изрешетали мрежу Башаиђана.

Банат - Јединство 1:4 (0:1)

ЧЕНТА: Игралиште: Баната, гледалаца: 100. Судија: С. Мијатовић (Житиште). Стрелци: С. Ескић у 67. минуту за Банат, а Н. Месарошки у 7, 72, 90. и Ћурчић у 71. минуту за Јединство(НБ). Жути картони: Стефановић, Ђорђевић(Банат), а Б. Коледин(Јединство НБ).

БАНАТ: Вицков 6, Сувачарев 6, Радојичић 6, Ђорђевић 7, Стефановић 6,5, Ескић 7, Бајкин 6, Тројановић 6,5, Пешић 6, Илић 6, Маринковић 6.

ЈЕДИНСТВО (НБ): Весков 8, Станковић 7 (Стојков -), Н. Месарошки 9, Ћурчић 8 (Димитријевић -), Веселиновић 7(Месарош 7), Салиховић 7( Бито 7), Хајду 7, Вребалов 7,5, Б. Коледин 7(Пецарски 7), Радовановић 8, Ковачев 8.

Шеф стручнога штаба Баната из Ченте, Игор Јоцић, имао је доста кадровских проблема пред овај меч. Гости из Новога Бечеја су то све искористили, тако да су на полувремену имали гол предсности, јер је у 7. минуту Никола Месарошки, савладао голмана Виктора Вицкова.

Домаћи су ипак дошли до изједначења тешком муком, преко искуснога Слободана Ескића, који је у 67. минуту, изненадио голмана Вескова. Онда је чета тренера Драгана Вукајловића кренула много озбиљније ка голу Ченћана. У 71. минуту Радислав Ћурчић преокренуо је резултат на 1:2, а већ у 72. минуту поново на сцену је ступио Никола Месарошки, који је затресао мрежу за 1:3. Тачку на овај сјајан меч у Ченти је поставио Никола Месарошки у 90. минуту, који је начинио хет-трик.

МСК - Русанда 4:0 (3:0)

МИХАЈЛОВО: Игралиште: “Лигет”, гледалаца: 100. Судија: П. Нунић (Кикинда). Стрелци: Зећири у 5, Тумо у 10, 36. и Ступар у 63 минуту за МСК. Жути картон: Ф. Живанов(Русанда).

МСК: Секошан 8, Мршић 7(Јаковљев -), Гуљаш 7(Вукоје 7,5), Ступар 8, Зећири 8(Радованац 7), Б. Тумо 9, Рама 8(Халади 6,5), Е. Тот 7(Д. Исак 7), Попић 7, Јакшић 7, Милетић 8.

РУСАНДА: М. Куручев 5(Н. Стеванов -), Надлачки 5, Живанов 5, Шкондрић 5, Влачић 5, Попов 5, Мишкељин 6 (Рус -), Оџин 6, Вулетин 6, Д. Стеванов 6, Путник 6(Лончарски 5).

Михајловчани су имали много лак задат у првом колу Подручне лиге “Зрењанин”, и на своме терену су са високим резултатом поразили повратника екипу Русанде из Меленаца са 4:0.Голови су се ређали као на траци, када су мрежу голмана Русанде из Меленаца изрешетали, Абедин Зећири, Бојан Тумо и Давид Ступар.

2. октобар - Делија 2:0 ( 1:0)

КУМАНЕ: Игралиште 2. октобра, гледалаца: 100. Судија: Н. Божић (Житиште). Стрелци: Д. Кукољ у 35. и А. Петров у 90. минуту за 2. октобар. Жути картони: Симоновић (2. октобар), а Дарко Миладинов (Делија).

2. ОКТОБАР: Б. Радосављев 8, А. Петров 9, Ановић 8, Грубор 7, Закић 7,5, М. Носоњин 7, Симоновић 7(Митровић 7), Унгур 7, Бошков 7, Д. Кукољ 8, Кенђа 8.

ДЕЛИЈА: К. Ковач 6,5, К. Јолић 6,5(Н. Јолић 6), Дејан Миладинов 6,5, Дарко Миладинов 7, Костић 6, Перишић 7, Ј. Јолић 6,5(Недељков 6), Д. Јолић 7, Д. Симић 7(Леваи 6), Н. Врачев 6, И. Живко 6.

Фудбалери 2. октобра из Кумана добро су стартовали у првоме колу Подручне лиге “Зрењанин”, расположени су били пулени тренера Душка Гвожђарева, Давид Кукољ и Александар Петров, који су успели да затресу мрежу голмана Кристијана Ковача за сигурних 2:0.

Напредак - Полет 0:2 (0:0)

БАНАТСКА ТОПОЛА: Игралиште: Напретка, гледалаца: 100. Судија: М. Печек (Кикинда). Стрелци: Кристиан Драганов у 47. и 50. минуту за Полет.Жути картони: Завишин, Јосимовић(Напредак), а Надлачки, Нешић, Кењало (Полет).

НАПРЕДАК: Рајтаров 6,5, С. Тодоров 6,5, Завишин 7, Дакић 6,5, Јелача 6, Јосимовић 7,5, Секереш 7, Бербаков 6,5, Дрљача 6, Ранков 7(М. Станковић 6,5), Џин 7(Г. Грујић 7).

ПОЛЕТ: Д. Савков 8, Надлачки 7, Фејеш 7,5, Зорић 8, Драганов 9, Нешић 7(Шћепановић -), Бабић 8, Кењало 7, Ђукић 7(Иветић -), Цвијан 8, Лакић 8(Радловић 8).

Изабраници тренера Александра Кресоје је у првом полувремену имала равноправног ривала - екипу из Банатске Тополе, која се достојно борила. Како то већ у фудбалу обично бива, када се на време не искористе шансе, уследила је жестока казна.Искусни Кристиан Драганов је у 47. минуту подесио нишанске справе и маестралним шутем са 18 метара сместио лопту иза леђа голмана Стефана Рајтарова. Већ у 50. минуту, одбрана Напретка је заборавила на Кристиана Драганова, који са осам метара постиже ефектан погодак за коначних 0:2.

Омладинац - Нафтагас 2:0 (1:0)

РАВНИ ТОПОЛОВАЦ: Стадион: “Херцеговине”, гледалаца: 100. Судија: Н. Марков (Зрењанин). Стрелци: И. Маркоски у 43. и Г. Радишић у 70. минуту за Омладинац (РТ). Жути картони: Мандић (Омладинац РТ), а Ракић, Петровић( Нафтагас).

ОМЛАДИНАЦ: А. Матковић 8, Банч 7 (Његош Новаковић 7), Н. Бајат 8, Ј. Кујунџић 8( У. Новаковић 7), ,Мирчетић 7(Ђукић 7,5), Радишић 9, Маркоски 8, Дапчевић 7, Вукајловић 7, Л. Мандић 8, Хованец 7.

НАФТАГАС: Протић 6,5, Сенте 6,5, Ракић 6,5, Наранчић 6, Николић 5,5, Марко Петровић 6,5(Милан Петровић 6), Јакшић 6,5, Лукенић 7, Зекић 7, Бошков 6,5 (Ш. Шајн 5, 5), Ж. Томин 7.

Фудбалери из Равног Тополовца су на свом терену од самога старта диктирали темпо игре и стекли вођство, када је у 43. минуту, млади Иван Маркоски натрерао голмана из Боке Николу Протића на капитулацију. Шеф стручнога штаба Омладинца Јово Симанић је захтевао велику опрезност и да се не опуштају до самога краја, тако да је у 70. минуту предност удвостручена на 2:0, када је одлични Горан Радишић са 18 метара удаљености искоса, савладао голмана Протића, за коначних 2:0. После тога уследила је велика радост на стадиону “Херцеговина”.

