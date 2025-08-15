clear sky
ЗВЕЗДА ДОВЕЛА ИГРАЧА КОЈИ ЈЕ ПРОШЛЕ СЕЗОНЕ ДАО 59 ГОЛОВА: Михајло Радовић потпписао први професионални уговор

15.08.2025. 20:04
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
fudbal
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалски клуб Црвена звезда озваничио је сарадњу са једним од најперспективнијих младих играча рођених 2010. године, Михајлом Радовићем.

Момак рођен 2010. године је овог петка потписао свој први професионални уговор са клубом из Љутице Богдана.

Радовић је претходну сезону започео у омладинском погону Звезде, где је током јесењег дела сезоне 2023/24 постигао импресивних 12 погодака на свега девет утакмица.

У наставку такмичарске године преселио се у Војводину, али се овог лета вратио на стадион "Рајко Митић", уз поверење челника клуба и тренерског кадра.

 

 

Његове бројке сведоче о потенцијалу — током целе прошле сезоне забележио је укупно 59 голова у званичним сусретима, што га је истакло као једног од најефикаснијих младих играча у земљи.

У наредној фази развоја, Радовић ће бранити боје Графичара у Кадетској лиги Србије, где ће се сусретати са старијим противницима.

У истом смеру, претходно је из Војводине доведен и Михајло Кресоја, дефанзивни везиста рођен исте године.

 

 

