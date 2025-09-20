(ФОТО, ВИДЕО) ЗВЕЗДИ 177. ВЕЧИТИ ДЕРБИ: Први пораз Партизана ове сезоне, црвено-бели се загрејали за Селтик
Фудбалери Црвене звезде победили су Партизан у Хумској резултатом 2:1 у 177. вечитом дербију, мечу 9. кола Суперлиге Србије.
Звезда је после седам победа из седам одиграних мечева прва на табели са 21 бодом, Партизан је други са 19 бодова из осам утакмица.
Звезда је много боље отворила дерби и доминирала у поседу, али је прву стоодстотну шансу имао Партизан.
У 23. минуту Марио Јурчевић је шутирао са петерца, али му је голман Звезде Матеус одбранио.
Казна за тај промашај Партизан је стигла у 28. минуту, Тими Макс Елшник је после корнера и гужве остао сам на другој стативи и лако послао лопту у мрежу из непосредне близине.
Друго полувреме почело је офанзивом Партизана, али нису домаћи играчи успевали да стигну до стоодстотне шансе.
Предност Звезде дуплирао је резервиста Немања Радоњић голом у 60. минуту, послао је лопту у мрежу само 38 секунди пошто је ушао у игру.
Није се Партизан предавао и успео је да смањи на 2:1 голом Јована Милошевића у 74. минуту.
Резервиста Звезде Бруно Дуарте имао је велику шансу у 85. минуту, али је његов ударац на гол линији зауставио резервиста домаћих Јанис Карабељов.
У последњем минуту надокнаде Звезда је имала још једну шансу за трећи гол, али је ударац Мирка Иванића до стативе скренуо голман Партизана Марко Милошевић.
У наредном колу Звезда дочекује крагујевачки Раднички, али ће пре тога у среду бити домаћин Селтику у првом колу Лиге Европе.
Партизан следећег викенда гостује ОФК Београду.