АБА ЛИГА ПОЧИЊЕ 3. ОКТОБРА: Партизан против Крке, Звезда са Задром у првом колу
Нова сезона кошаркашке АБА лиге почиње 3. октобра, бранилац титуле Партизан дочекаће Крку у првом колу, док ће Црвена звезда угостити Задар, саопштило је руководство такмичења.
Како се наводи на сајту АБА лиге, Партизан ће 6. октобра играти против Крке, док ће се истог дана састати Звезда и Задар.
Партизан ће затим у другом колу 11. октобра гостовати Сплиту, а Звезда ће бити слободна.
За разлику од претходних сезона, екипе ће бити подељене у две групе са по девет тимова па ће тако у сваком колу по један клуб из групе бити слободан.
У новој сезони у АБА лиге дебитоваће Клуж, Илирија и Беч, а Босна се после 15 година вратила у такмичење. Из АБА лиге су прошле сезоне испали Цибона и Морнар.
Група А: Партизан, Дубаи, Клуж, Студентски центар, Игокеа, ФМП, Борац, Сплит и Крка.
Група Б: Црвена звезда, Будућност, Цедевита Олимпија, Спартак, Босна, Мега, Задар, Илирија и Беч.
Клубови ће одиграти 18 утакмица у групи, а четири најбоље екипе из обе групе пласираће се у Топ 8 фазу такмичења.
Партизан брани титулу шампиона АБА лиге, пошто је прошле сезоне у финалу плеј-офа победио Будућност.