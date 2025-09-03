overcast clouds
АВРАМОВИЋ ПРОБАО ДА СЕ ВРАТИ У ИГРУ – Пешић: Није могао, видећемо каква је повреда

03.09.2025. 22:41
Селектор кошаркаша Србије Светислав Пешић прокоментарисао је повреду Алексе Аврамовића.

Пред крај полувремена Аврамовић је отишао у свлачионицу и вратио се после паузе, али је седео на клупи и није улазио у игру, а на зглобу ноге имао је бандажу. 

На конференцији за медије после утакмице речено је да је у питању повреда пете. 

– Алекса је покушао на полувремену да уради терапију, хтели смо да га вратимо у игру, али није могао, пробао је. Видећемо каква је повреда у питању – рекао је Пешић.

 

Евробаскет кошарка
