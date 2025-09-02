scattered clouds
ДЕРБИ ЗА КОШАРКАШЕ НА СТАРТУ ДОМАЋЕГ ПРВЕНСТВА Војводина дочекује Слободу

02.09.2025. 16:30 16:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Војводина
Фото: КК Вовјодина

Кошаркаши Војводине отвориће сезону у Кошаркашкој лиги Србије (КЛС) утакмицом против Слободе из Ужица на свом паркету у Новом Саду.

Биће то велики дерби два тима која су последњих година у самом врху домаћег такмичења и несумњиво одмах захтеван тест за екипу Марка Димитријевића. Како је обелоданио директор КЛС-а, завршница такмичења биће нешто другачија у односу на минула издања, пошто ће после 30 кола две најбоље екипе уз шест из АБА лиге чинити фајнал-ејт, играће се на две победе, а потом ће фајнал-фор КЛС-а бити одржан у једном од градова, о чему ће се касније одлучивати. 

Подсетимо, Војводина је прошле сезоне била на трећем месту у КЛС и није успела ни да одбрани прво место у домаћој лиги, али ни да се домогне трофеја АБА 2 лиге. Екипа је реконструисана и сада са новим налетом дочекује предстојећу сезону која би могла да буде успешна за црвено-беле, пошто је састав креиран тако да буде нешто чвршћи, а мање кошаркашки талентован, што може да се испостави као продуктивно. 

В. М. П.

Сви парови првог кола

БК Раднички - Младост

Раднички (К) - Металац

Вршац -  Џокер

Тамиш - Динамик

Војводина - Слобода

Златибор - ОКК Београд

Слога - Хецеговац

Чачак 94 - Борац Земун

