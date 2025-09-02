ДЕРБИ ЗА КОШАРКАШЕ НА СТАРТУ ДОМАЋЕГ ПРВЕНСТВА Војводина дочекује Слободу
Кошаркаши Војводине отвориће сезону у Кошаркашкој лиги Србије (КЛС) утакмицом против Слободе из Ужица на свом паркету у Новом Саду.
Биће то велики дерби два тима која су последњих година у самом врху домаћег такмичења и несумњиво одмах захтеван тест за екипу Марка Димитријевића. Како је обелоданио директор КЛС-а, завршница такмичења биће нешто другачија у односу на минула издања, пошто ће после 30 кола две најбоље екипе уз шест из АБА лиге чинити фајнал-ејт, играће се на две победе, а потом ће фајнал-фор КЛС-а бити одржан у једном од градова, о чему ће се касније одлучивати.
Подсетимо, Војводина је прошле сезоне била на трећем месту у КЛС и није успела ни да одбрани прво место у домаћој лиги, али ни да се домогне трофеја АБА 2 лиге. Екипа је реконструисана и сада са новим налетом дочекује предстојећу сезону која би могла да буде успешна за црвено-беле, пошто је састав креиран тако да буде нешто чвршћи, а мање кошаркашки талентован, што може да се испостави као продуктивно.
В. М. П.
Сви парови првог кола
БК Раднички - Младост
Раднички (К) - Металац
Вршац - Џокер
Тамиш - Динамик
Војводина - Слобода
Златибор - ОКК Београд
Слога - Хецеговац
Чачак 94 - Борац Земун