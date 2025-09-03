ДОМАЋИН ЕЛИМИНИСАН СА ЕВРОБАСКЕТА: Португалија у осмини финала, крај за Естонце у Риги
03.09.2025. 17:05 17:07
Кошаркашка репрезентација Португалије победила је Естонију резултатом 68:65 у мечу петог кола групе А на Европском првенству у Риги.
Португалци су овим тријумфом обезбедили четврто место у групи А и изборили пласман у осмину финала ЕП, док је Естонија елиминисана са континенталног шампионата.
Најефикаснији у селекцији Португалије био је Рафаел Лишбоа, који је постигао 17 поена, док је Немијас Кета додао 15. Кета је искључен средином треће четвртине, пошто је добио две техничке грешке. У репрезентацији Естоније најбољи је био Артур Кононтшук са 20 поена,
Преостала два меча петог кола групе А биће одиграна касније данас, а састаће се: Чешка - Летонија (17 сати) и Србија - Турска (20.15).
