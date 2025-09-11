ЏЕДИ ОСМАН НЕИЗВЕСТАН ЗА ПОЛУФИНЕЛА ЕВРОБАСКЕТА: Турски кошаркаш повредио је скочни зглоб
11.09.2025. 18:29 18:33
Коментари (0)
Турски кошаркаш Џеди Осман неизвестан је за сутрашњи меч полуфинала Евробаскета против Грчке, саопштио је данас селектор Турске Ергин Атаман.
"Џедијева терапија је у току. Он данас није могао да тренира са екипом. Његово стање ће бити јасно непосредно пред почетак утакмице", рекао је Атаман на данашњој конференцији за медије.
Осман (30) је повредио скочни зглоб током меча четвртфинала против Пољске. Кошаркаш рођен у Охриду је био одличан у досадашњем току Евробаскета, са просеком од 14.9 поена, 2.4 скока и 1.6 асистенција, уз проценат шута за три поена од 51.2 одсто.
Турска и Грчка ће полуфинални меч Евробаскета у Риги играти у петак од 20 часова по српском времену. Четири сата раније Немачка и Финска ће играти у првом полуфиналу.