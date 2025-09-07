clear sky
ЏИКИЋЕВА ГРУЗИЈА ИЗБАЦИЛА ФРАНЦУЗЕ: Са Финском игра за полуфинале Европског првенства

07.09.2025. 16:23 16:24
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашка репрезентација Грузије пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Риги.

У осмини финала је победила селекцију Француске резултатом 80:70 (24:20, 14:17, 20:17, 22:16).

Најефикаснији у репрезентацији Грузије, коју са клупе предводи српски тренер Александар Џикић, били су Торнике Шенгелија и Камар Болдвин са по 24 постигнута поена. Сандро Мамукелашвили је забележио 14 поена и 11 скокова, док је Гога Битадзе постигао осам поена.

У селекцији Француске истакао се Силван Франциско са 14 поена, Герсон Јабуселе је убацио 12, Мамаду Жаите 10.

Грузија ће у четвртфиналу ЕП играти Финске, која је у суботу победила Србију резултатом 92:86.

Пољска је раније данас савладала Босну и Херцеговину резултатом 80:72 па ће у четвртфиналу ЕП играти против Турске.

У недељу су на програму још два меча осмине финала: 

Италија - Словенија (17.30 часова)

Грчка - Израел (20.45)

Евробаскет кошарка
Спорт Кошарка
