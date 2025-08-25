clear sky
И ФИБА ПОТВРДИЛА: Србија и даље први фаворит за освајање златне медаље на ЕП

25.08.2025. 14:04 14:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
TANJUG/ Košarkaški savez Srbije/ Dušan Milenković/ bg
Фото: TANJUG/ Košarkaški savez Srbije/ Dušan Milenković/ bg

МИНХЕН: Репрезентација Србије први је фаворит за освајање златне медаље на предстојећем Европском првенству, објавила је Међународна кошаркашка федерација (ФИБА) два дана пре почетка континенталног шампионата.

У саопштењу се наводи да је ФИБА два дана пре почетка ЕП направила нови пресек фаворита за титулу континенталног шампиона. Србија се и даље налази на првом месту испред Немачке, која је други фаворит за освајање ЕП. 

Француска је задржала трећу позицију, док је селекција Грчке напредовала за четири места и тренутно је четврти фаворит за освајање злата на ЕП. Потом следе Литванија, Турска, Летонија, Италија, Финска, Шпанија, Словенија...

ЕП ће бити одржано од 27. августа до 14. септембра, а Србија се налази у групи А у Риги са селекцијама Португалије, Естоније, Летоније, Турске и Чешке.

 

Спорт Кошарка
