И ФИБА ПОТВРДИЛА: Србија и даље први фаворит за освајање златне медаље на ЕП
МИНХЕН: Репрезентација Србије први је фаворит за освајање златне медаље на предстојећем Европском првенству, објавила је Међународна кошаркашка федерација (ФИБА) два дана пре почетка континенталног шампионата.
У саопштењу се наводи да је ФИБА два дана пре почетка ЕП направила нови пресек фаворита за титулу континенталног шампиона. Србија се и даље налази на првом месту испред Немачке, која је други фаворит за освајање ЕП.
Француска је задржала трећу позицију, док је селекција Грчке напредовала за четири места и тренутно је четврти фаворит за освајање злата на ЕП. Потом следе Литванија, Турска, Летонија, Италија, Финска, Шпанија, Словенија...
ЕП ће бити одржано од 27. августа до 14. септембра, а Србија се налази у групи А у Риги са селекцијама Португалије, Естоније, Летоније, Турске и Чешке.