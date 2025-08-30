ФИНЦИ „ЗАЛЕДИЛИ“ ЦРНОГОРЦЕ НА „МИНУС 20“: Турци декласирали Португалију на Евробаскету
30.08.2025. 22:10 22:13
Коментари (0)
Кошаркаши Турске убедљиво су савладали Португалију у Риги резултатом 95:54 у утакмици трећег кола А групе на Европском првенству.
Турке су до треће победе на турниру предводили Алперен Шенгун са 20, односно Омер Јуртсевен и Фуркан Коркмаз са 14 поена.
Претходно, у групи Б Финска је савладала Црну Гору 85:65, а Шведска екипу Велике Британије 78:59.
Црногорци су забележили и трећи пораз. Још увек не знају за победу на ЕП, а од њих су у претходне две утакмице били боље Немачка и Литванија.
У Ц групи Грчка је, без Јаниса Адетокумба, савладала Кипар 96:69.
Пласман обезедио Sofascore
Пласман обезедио Sofascore