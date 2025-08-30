moderate rain
20°C
30.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФИНЦИ „ЗАЛЕДИЛИ“ ЦРНОГОРЦЕ НА „МИНУС 20“: Турци декласирали Португалију на Евробаскету

30.08.2025. 22:10 22:13
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Турске убедљиво су савладали Португалију у Риги резултатом 95:54 у утакмици трећег кола А групе на Европском првенству.

Турке су до треће победе на турниру предводили Алперен Шенгун са 20, односно Омер Јуртсевен и Фуркан Коркмаз са 14 поена.

Претходно, у групи Б Финска је савладала Црну Гору 85:65, а Шведска екипу Велике Британије 78:59.

Црногорци су забележили и трећи пораз. Још увек не знају за победу на ЕП, а од њих су у претходне две утакмице били боље Немачка и Литванија. 

У Ц групи Грчка је, без Јаниса Адетокумба, савладала Кипар 96:69.

Пласман обезедио Sofascore

Пласман обезедио Sofascore
Евробаскет
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај