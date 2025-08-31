overcast clouds
ГРЧКА ДЕКЛАСИРАЛА ГРУЗИЈУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Без повређеног Шенгелије Грузини нису били достојан ривал

31.08.2025. 17:25 17:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Б92
Коментари (0)
gruzija grcka
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Грчке декласирали су ослабљену Грузију резултатом 94:53 у мечу трећег кола Групе Ц Европског првенства.

После тријумфа над Кипром и Италијом, екипа Василиса Спанулиса је стигла и до неочекивано лаке победе против Грузије те тако задржала максималан учинак.

У одсуству повређеног најбољег играча екипе Торникеа Шенгелије Грузини нису били достојан ривал Грцима који су нанизали трећу победу и тако обезбедили пласман у осмину финала, док је Грузија остала на скору 1-2 и чека је грчевита борба за пролаз у нокаут фазу. Резултатске неизвесности готово да није било. Грчка је водила читав меч и на полувреме отишла са 17 поена предности, што су у трећој деоници претворили у +32. На крају је финалних 41 поен разлике уједно и највећа предност коју је Грчка имала на мечу.

Грке је ка победи предводио Јанис Адетокумбо са 27 поена, осам скокова и четири асистенције. На паркету је провео свега 25 минута и био веома ефикасан са 9/11 шутем из игре, на шта је додао две украдене лопте. Једну је и изгубио. Константинос Митоглу је дао 17 поена, а Тајлер Дорси 14. 

У чети селектора Грузије Александра Џикића најефикаснији је био Сандро Мамукелашвили са 14 поена, а по 11 су дале Гиорги Шермадини и Дуда Санадзе.

У следећем колу Грчка игра против Босне и Херцеговине, док ће Грузија имати окршај са домаћином Кипром.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

Евробаскет Грчка Грузија
Извор:
Танјуг/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
