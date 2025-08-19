ГРК ВЕРАН ОЛИМПИЈАКОСУ: Уговор до 2028. године
19.08.2025. 15:11 15:14
Коментари (0)
Грчки кошаркаш Јанулис Ларенцакис продужио је уговор са Олимпијакосом до лета 2028. године, саопштио је клуб из Пиреја.
Ларенцакис (31) је члан Олимпијакоса од 2020. године, а раније је играо за Мурсију, АЕК, Колосос, Арис, Калитеас и Егалео.
Он је прошле сезоне у Евролиги просечно бележио 2,6 поена по утакмици, а у грчком првенству имао је просек од 9,1 поена и 2,4 асистенције по мечу.
Кошаркаши Олимпијакоса ће 30. септембра у првом колу Евролиге гостовати Басконији.