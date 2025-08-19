few clouds
ГРК ВЕРАН ОЛИМПИЈАКОСУ: Уговор до 2028. године

19.08.2025. 15:11 15:14
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Eurohoops Greece

Грчки кошаркаш Јанулис Ларенцакис продужио је уговор са Олимпијакосом до лета 2028. године, саопштио је клуб из Пиреја.

Ларенцакис (31) је члан Олимпијакоса од 2020. године, а раније је играо за Мурсију, АЕК, Колосос, Арис, Калитеас и Егалео.

Он је прошле сезоне у Евролиги просечно бележио 2,6 поена по утакмици, а у грчком првенству имао је просек од 9,1 поена и 2,4 асистенције по мечу.

Кошаркаши Олимпијакоса ће 30. септембра у првом колу Евролиге гостовати Басконији.

кошарка кк олимпијакос
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
