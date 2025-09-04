КАПИТАЛНО ПОЈАЧАЊЕ ЗА НОВОСАДСКЕ КОШАРКАШИЦЕ Сара Крњић потписала за Војводину
Кошаркашки клуб Војводина добио је капитално појачање за наредну сезону, с обзиром на то да је доскорашња репрезентативка Србије Сара Крњић потписала за црвено-беле, којима ће покушати да помогне да обезбеде што бољи пласман у предстојећем периоду.
О каријери Саре излишно је говорити, пошто је 2015. године освојила злато са нашом селекцијом на Европском првенству, док је такође допринела и походу на бронзу годину дана касније на Олимпијским играма у Рио де Жанеиру.
Каријеру је почела у Војводини, где је и стасала, тако да се сада процењује да би могла да затвори круг и играчку епизоду заврши у истом клубу. Рођена, 34-годишња Новосађанка, покушаће да искуством и квалитетом подигне ниво тима Наташе Анђелић, која је несумњиво добила не само звучно појачање, већ и продужену руку на паркету.
– Значиће нам много. Имати искусну играчицу која је играла на тако високом нивоу само је олакшање за тренера, али и за играчице које ће пуно научити од ње и то се види моментално – поручила је Наташа Анђелић.
Сара игра на позицији центра, тако да на унутрашњим позицијама, уз капитена Жаклину Јанковић, Војводина сада има изузетно квалитетне опције, што може само да радује пред почетак првенства, што се процењује да ће бити крајем овог месеца, тачније 27. септембра. Новосађанкама је преостало да одиграју још четири припремне утакмице, а предвиђено је да последња буде против Партизана у Новом Саду, 17. септембра, како би се на тај начин у великом стилу ушло у изазове који предстоје, а неће бити нимало једноставни, пошто ће Црвена звезда поново бити изразити фаворит. Како се може чути, 16. септембра требало би да буде и одржан жреб за Првенство Србије, када ће бити познат и календар такмичења.
В. М. П.