КОШАРКАШИ ХЕРЦЕГОВЦА ЈАЧИ ЗА НЕКАДАШЊУ ВОШИНУ ЖЕЉУ Степановић потписао за Гајдобру
Кошаркашки клуб Херцеговац наставља да гради озбиљан тим за предстојећу сезону, а најновије име у редовима екипе је млади крилни центар Павле Степановић.
Степановић је рођен 2002. године у Нишу, висок је 208 центиметра. Реч је о играчу који поседује завидну разноврсност, јер осим што је поуздан у рекету, може да брани и више позиција, што га чини драгоценим адутом за сваки тим. У Херцеговац стиже из суботичког Спартака, за који је играо у завршници претходне сезоне, а до сада је у сениорској каријери наступао и за Металац из Ваљева, Пирот и Младост из Земуна. Његове игре нису прошле незапажено – прошле године био је и жеља новосадске Војводине, што довољно говори о његовом потенцијалу и квалитету.
Долазак Павла Степановића потврђује амбиције Херцеговца да у наредној сезони наступи са озбиљним кадром, али и да пружи прилику домаћим играчима, јер клуб неће ангажовати странце. Управо зато Степановићев потпис представља важан корак у формирању тима који ће се ослањати на таленат и енергију домаћих кошаркаша.
Херцеговац је тако добио младог, али већ доказаног играча, а навијачи с нестрпљењем очекују да виде како ће се Павле уклопити у нову средину и допринети успеху екипе.
В. М. П.