overcast clouds
25°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОШАРКАШИ ХЕРЦЕГОВЦА ЈАЧИ ЗА НЕКАДАШЊУ ВОШИНУ ЖЕЉУ Степановић потписао за Гајдобру

10.09.2025. 14:05 14:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Спартак
Фото: АБА лига (Д. Стјепановић)

Кошаркашки клуб Херцеговац наставља да гради озбиљан тим за предстојећу сезону, а најновије име у редовима екипе је млади крилни центар Павле Степановић.

Степановић је рођен 2002. године у Нишу, висок је 208 центиметра. Реч је о играчу који поседује завидну разноврсност, јер осим што је поуздан у рекету, може да брани и више позиција, што га чини драгоценим адутом за сваки тим. У Херцеговац стиже из суботичког Спартака, за који је играо у завршници претходне сезоне, а до сада је у сениорској каријери наступао и за Металац из Ваљева, Пирот и Младост из Земуна. Његове игре нису прошле незапажено – прошле године био је и жеља новосадске Војводине, што довољно говори о његовом потенцијалу и квалитету.

Долазак Павла Степановића потврђује амбиције Херцеговца да у наредној сезони наступи са озбиљним кадром, али и да пружи прилику домаћим играчима, јер клуб неће ангажовати странце. Управо зато Степановићев потпис представља важан корак у формирању тима који ће се ослањати на таленат и енергију домаћих кошаркаша.

Херцеговац је тако добио младог, али већ доказаног играча, а навијачи с нестрпљењем очекују да виде како ће се Павле уклопити у нову средину и допринети успеху екипе.

В. М. П.

 

 

кошарка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај