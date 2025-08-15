КОШАРКАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ ПОЧИЊУ ПРИПРЕМЕ: Циљ горњи део табеле
Женски кошаркашки клуб Војводина почиње припреме за наредну сезону у којој ће циљеви бити исти као и претходне године – да се испромовишу српске играчице, а да се у исто време стреми горњем делу табеле, како тај развој био потпун.
Без победе нема ни правог усавршавања. Поново се појавила проблематика одлазака појединих играчица, што је стандардно у женској кошарци због финансијских услова, али и поред тога, Новосађанке имају намеру да на што квалитетнији начин уђу у сезону и покажу да могу да се носе са свима.
Дрес Војводине наредне сезоне носиће и староседелац и капитен Жаклина Јанковић, Милица Митровић, Катарија Јаковљевић, Милица Мазић као и Андријана Вуковић, Нађа Лукић и Јована Ђурић, која се опоравља. Као што је то био случај и претходне сезоне, Сања Орозовић ће бити ту да помаже и са још једним појачањем на центру, очекује се да Новосађанке буду озбиљан такмац у борби за горњи део табеле. Остале су црвено-беле без Дуње Продановић која се упутила ка Радничком из Крагујевца, али и без Ане Вучетић и Јелене Тадић, које су престале да се баве кошарком.
Градске ривалке се појачале
Српска кошаркашица Јелена Митровић (24 год) враћа се у Новосадску женску кошаркашку академију. Новосадска кошаркашица враћа се у ЖКА након школовања у Америци на Универзитету Орегон и двогодишње паузе због операција колена.
– Црвена звезда је једноставно прејака за нашу лигу, трудићемо се да остваримо што бољи пласман, али Београђанкама нико неће бити конкурентан. Ако нема могућности да се боримо за титулу, најбоље је да развијаш младе играчице – поручила је недавно у разговору за „Дневник“ Наташа Анђелић, тренер Војводине, и објаснила своју филозофију којом ће се ова екипа кретати.
Поново ће црвено-беле бити формиране тако да буду спој младости и искуства, што је углавном давало резултат. Наравно, све у оквирима реалних очекивања, јер је потпуно јасно да не зависи ни све од њих.
В. М. П.